Protokol üyeleri Cumhuriyet Tarihi Müzesini gezdi

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın da bulunduğu bir heyet ile birlikte Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi’ni gezerek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Müze Müdürü Prof. Dr. Kemal Yakut, verdiği bilgilerde, "Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve yakın döneme ait unsurlar müzede yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk’e ait özel eşyalar sergileniyor. Bunun yanı sıra karanlık odalarımız var. Birisinde Eskişehirli şehitlerin isimleri, diğer ikisinde de kentin tarihine ilişkin görseller yer alıyor. Müzemizde çok orijinal eserler bulunuyor” dedi.

Müze binasının 1916’da inşa edilen Turan Numune Mektebine ait olduğunu ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devredilen bu tarihî mektebin belge ve ders araçlarının bir kısmının sergilendiğini belirten Y)Prof. Dr. Kemal Yakut, 2013 yılından bu yana kapalı olan Müze’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 21 Mart 2019 tarihinde yeniden ziyarete açıldığını söyledi.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel ve İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt’ın da yer aldığı heyetle müzede yer alan eserleri tek tek inceleyen Vali Ayyıldız, ecdadımızın tarih boyunca tüm dünyaya göstermiş olduğu millet olma bilincini hiçbir kuvvetin bozamayacağını söyledi. Vali Ayyıldız, yapılan çalışmalardan dolayı Rektör Erdal ve müze yetkililerine teşekkür etti.

"Türk tarihindeki süreklilik" ve "millî devletin doğuşu" temaları üzerine yeni kurgusuyla misafirlerini ağırlayan müzede, Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon ve Grafik Bölümü öğretim üyeleri ile öğrencilerinden oluşan ekip tarafından projeksiyon odaları, yeni görsel ve yeni vitrinler hazırlandı.

Envanterinde 19’uncu yüzyıla ait tabancalar, tüfekler, kılıçlar ve çeşitli madalyalar ile Atatürk’e ait günlük eşyalar, yağlı boya portreler, Türk donanmasının geçmişte kullandığı gemilere ait maketler bulunan müzenin teşhir bölümlerinde ise Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ), Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından geçici olarak alınan bazı eserler bulunuyor.

