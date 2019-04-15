Mynet Trend

Komşu potansiyel öte gezegen bulundu

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 15.04.2019 15:03 | Son Güncelleme

Bilim adamları Dünya'ya en yakın öte gezegen "Proxima b"ye komşu başka bir öte gezegenin varlığına dair kanıtlar buldu.

Komşu potansiyel öte gezegen bulundu

İtalya'nın Torino Üniversitesinden gök bilimci Mario Damasso ile Yunanistan'ın Girit Üniversitesinden Fabio Del Sordo, ABD'nin California Üniversitesinin düzenlediği "Breakthrough Discuss" konferansında yaptıkları sunumda, "Proxima c" olarak adlandırdıkları potansiyel öte gezegene dair bulgularını paylaştı.

Şili'de La Silla Gözlemevi Yüksek Kesinlikli Dairesel Hız Gezegen Araştırma Aracı'nın (HARPS) verilerini kullanan araştırmacılar, Proxima b'nin etrafında döndüğü kızıl cüce yıldız Proxima Centauri'nin yörüngesindeki başka bir gezegenin varlığına işaret eden kütle çekim hareketlerinin kayda geçirildiğini bildirdi.

Bilim adamları, söz konusu hareketlerin Proxima b'ye komşu potansiyel bir öte gezegenin varlığına işaret olabileceğini belirtti.

Damasso, varlığının kanıtlanması halinde gök bilim adlandırmalarının mantığı uyarınca "Proxima c" denilmesi gereken gezegenin şimdilik "yalnızca bir öte gezegen adayı" olduğunu vurguladı.

Dünya'ya 4,24 ışık yılı uzaklıktaki, Erboğa (Centaurus) takım yıldızı içinde yer alan Proxima Centauri yıldızı 1915'te İskoç gök bilimci Robert Innes tarafından keşfedilmişti.

Yıldızı spektrometre (tayfölçer) teleskoplarla inceleyen gök bilimciler 2016 yılında yıldızın yörüngesinde bir öte gezegenin varlığını keşfetmişti. Şimdiye dek keşfedilen Dünya'ya en yakın öte gezegen olan gök cismine "Proxima b" adı verilmişti.

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlarBir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar
Kayıp Malezya uçağı iddiası: Yangın baltası ile mi saldırdı?Kayıp Malezya uçağı iddiası: Yangın baltası ile mi saldırdı?
Cami şadırvanından su içen kedi Cami şadırvanından su içen kedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Proxima b öte gezegen komşu potansiyel

En Çok Okunan Trend Haberler

Çok tartışılacak adım! Ekrem İmamoğlu'nu resmi siteye eklediler

Çok tartışılacak adım! Ekrem İmamoğlu'nu resmi siteye eklediler

İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a aldığı ücret 'pes' dedirtti

İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a aldığı ücret 'pes' dedirtti

İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimi tweet'leri

İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimi tweet'leri

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na 'stadyum' tepkisi: Çekin elinizi

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na 'stadyum' tepkisi: Çekin elinizi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir beyaza büründü! Bir anda bastırdı

İzmir beyaza büründü! Bir anda bastırdı

'Seks tarikatına’ katılanlar yaşadıklarını anlattı

‘Seks tarikatına’ katılanlar yaşadıklarını anlattı

Kayıp Malezya uçağı hakkında şaşırtan iddia: Yangın baltası ile mi saldırdı?

Kayıp Malezya uçağı iddiası: Yangın baltası ile mi saldırdı?

Cami şadırvanından su içen kedi görenlerin ilgi odağı oluyor

Cami şadırvanından su içen kedi

Türünün bilinen son örneğiydi, öldü!

Türünün bilinen son örneğiydi, öldü!

Gelin canavara dönüştü! En yakın arkadaşı daha güzel diye...

Gelin canavara dönüştü! En yakın arkadaşı daha güzel diye...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.