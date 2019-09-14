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PSG 1 - 0 Strasbourg (Ligue 1)

FRANSA HABERLERİ  | 14.09.2019 20:55 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Strasbourg'u konuk etti. PSG, çok zorlandığı maçta galibiyete uzatma dakikalarında Neymar'ın golüyle ulaştı.

PSG 1 - 0 Strasbourg (Ligue 1)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek olan PSG, beşinci hafta mücadelesinde sahasında Strasbourg'u ağırladı.

Paris ekibi, Neymar'ın 90+1'de attığı şık golle 1-0 kazandı.

Yaz transfer döneminde adı Barcelona ile anılan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Brezilyalı yıldız Neymar, maçtan önce ve maç sırasında bazı PSG'li taraftarlarca yuhalanarak protesto edildi.

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neymar psg ligue 1

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