PSG 1 - 0 Toulouse

Haftaya 20 puan farkla lider giren PSG, Toulouse'a konuk oldu. PSG, Mbappe'nin 74. dakikada kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı.
Bir maç eksiği bulunan PSG, üst üste 8'inci galibiyetini alarak puanını 80'e yükseltti ve takipçileriyle arasındaki farkı korudu.
Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Dijon 0 - 1 Nice
Monaco 0 - 1 Caen
Nantes 2 - 3 Lille
Amiens SC 0 - 0 Bordeaux
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