PSG 1 - 0 Toulouse

Haftaya 20 puan farkla lider giren PSG, Toulouse'a konuk oldu. PSG, Mbappe'nin 74. dakikada kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı.

Bir maç eksiği bulunan PSG, üst üste 8'inci galibiyetini alarak puanını 80'e yükseltti ve takipçileriyle arasındaki farkı korudu.

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Dijon 0 - 1 Nice

Monaco 0 - 1 Caen

Nantes 2 - 3 Lille

Amiens SC 0 - 0 Bordeaux



