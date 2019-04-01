SPOR

PSG 1 - 0 Toulouse

FRANSA HABERLERİ  | 01.04.2019 08:25 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Paris Saint-Germain, Toulouse'u 1-0 mağlup etti.

PSG 1 - 0 Toulouse

Haftaya 20 puan farkla lider giren PSG, Toulouse'a konuk oldu. PSG, Mbappe'nin 74. dakikada kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı.

Bir maç eksiği bulunan PSG, üst üste 8'inci galibiyetini alarak puanını 80'e yükseltti ve takipçileriyle arasındaki farkı korudu.

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Dijon 0 - 1 Nice
Monaco 0 - 1 Caen
Nantes 2 - 3 Lille
Amiens SC 0 - 0 Bordeaux

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Mourinho'nun yeni adresi belli olduMourinho'nun yeni adresi belli oldu
Ve Neymar imzayı atıyor!Ve Neymar imzayı atıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
psg toulouse

En Çok Okunan Haberler

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti sonuçlara itiraz edecek! Gözler geçersiz oylarda!

AK Parti sonuçlara itiraz edecek! Gözler geçersiz oylarda!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'İstanbul' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'İstanbul' açıklaması

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ve Neymar imzayı atıyor!

Ve Neymar imzayı atıyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ve Neymar açıkladı! Real Madrid...

Ve Neymar açıkladı! Real Madrid...

Tüm dünya Balotelli'yi konuşuyor!

Tüm dünya Balotelli'yi konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PSG 1 - 0 Toulouse

Mbappe yine sahnede

Jose Mourinho Lyon ve Monaco'yu gözüne kestirdi

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Babası, Neymar'ın PSG ile sözleşme uzatacağını açıkladı

Ve Neymar imzayı atıyor!

Milli yıldız transfer ateşini yaktı! '4 büyükleri istiyorum'

Milli yıldız transfer ateşini yaktı! '4 büyükleri istiyorum'

PSG, Manchester United'ın yıldızı Ander Herrera'yı istiyor

PSG'den M. United'ın yıldızına kanca!

Fransa'da gündem: N'Golo Kante!

Fransa'da gündem: Kante!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.