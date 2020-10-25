PSG: 4 - Dijon: 0 (Maç Sonucu)

Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, Moise Kean'ın 3. ve 23. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci devrede ise PSG'de 82. ve 88. dakikalarda sahneye çıkan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, takımının üçüncü ve dördüncü golüne imza attı ve PSG, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 6 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 18'e yükseltti. Dijon ise 2 puanda kaldı.
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