PSG gol olup yağdı!

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nde Paris Saint-Germain ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri; 20, 22 ve 81. dakikada Neymar, 37. dakikada Cavani, 42. dakikada Di Maria ve 70'de Mbappe kaydetti.

Bu sonucun ardından ilk galibiyetini alan PSG, 3 puana yükseldi. Sırbistan ekibi Kızılyıldız ise 1 puanda kaldı. Grubun ilk haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız evinde Napoli ile golsüz berabere kaldı. Liverpool ise Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup etti.

