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PSG gol olup yağdı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 03.10.2018 21:59 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Paris Saint-Germain evinde Kızılyıldız'ı 6-1 yendi. Neymar'ın hat-trick yaptığı gecede diğer goller Cavani, Di Maria ve Mbappe'den geldi.

PSG gol olup yağdı!

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nde Paris Saint-Germain ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri; 20, 22 ve 81. dakikada Neymar, 37. dakikada Cavani, 42. dakikada Di Maria ve 70'de Mbappe kaydetti.

Bu sonucun ardından ilk galibiyetini alan PSG, 3 puana yükseldi. Sırbistan ekibi Kızılyıldız ise 1 puanda kaldı. Grubun ilk haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız evinde Napoli ile golsüz berabere kaldı. Liverpool ise Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup etti.

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Anahtar Kelimeler:
PSG - Kızılyıldız neymar Kylian Mbappe edinson cavani angel di maria

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