PSG Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!

PSG ise formunun zirvesinde olan Kylian Mbappe ile gol arayacak. 29 Mayıs’ta İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nın 2. kez (2005) ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Final maçı ayarında olan PSG Bayern Münih maçında Bayern’de ilk maçta olduğu gibi golcü Lewandowski’nin dışında Tolisso ve Douglas Costa da sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamayacak. Ev sahibinde ise Bernat ve Marquinhos olmayacak.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak Paris Saint Germain ile Bayern Münih arasında oynanacak mücadele, TSİ 22:00’de başlayacak. Hakem Daniele Orsato'nun düdük çalacak PSG Bayern Münih maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Navas, Pereira, Dagba, Diallo, Kimpembe, Paredes, Gueye, Di Maria, Draxler, Mbappe, Neymar

Bayern Münih: Neuer, Boateng, Pavard, Davies, Alaba, Martinez, Kimmich, Coman, Sane, Müller, Choupo-Moting

NASIL TUR ATLARLAR?

Turu geçen yarı finalde Manchester City-Borussia Dortmund eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Bayern Münih, bu gece 3-2 kazanırsa, maç uzayacak. Son şampiyonun rakibini en az iki farkla mağlup etmesinin dışında 4-3 veya 5-4 gibi (Deplasman golü avantajı) skorlarla da yenmesi gerekiyor. Aksi halde her sonuç ise PSG’yi yarı finale taşıyacak.



