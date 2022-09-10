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PSG'de kriz bitmiyor! Kylian Mbappe, Lionel Messi'nin golünü engelledi...

10.09.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de 7. hafta mücadelesinde PSG, Brest'i konuk etti. Parc des Princes'te oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. PSG'ye galibiyeti getiren golü 30. dakikada Neymar kaydetti. Karşılaşmanın 20. dakikasında ise ilginç bir pozisyon yaşandı. Lionel Messi'nin ceza sahası içerisinde çektiği şut, kale ağzındaki Kylian Mbappe'ye çarparak dışarı gitti. Bu pozisyon, sosyal medyada gündem oldu.

PSG'de kriz bitmiyor! Kylian Mbappe, Lionel Messi'nin golünü engelledi...

Fransa Ligue 1'de 7. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain ile Brest karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan müsabaka, PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 30. dakikada Neymar attı. Brest'te Islam Slimani, 71. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından PSG, puanını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Brest ise 5 puanla 17. sırada yer aldı.

PSG, gelecek hafta Lyon deplasmanına gidecek. Brest ise Ajaccio'yu ağırlayacak.

MESSI - MBAPPE KRİZİ DEVAM EDİYOR

Karşılaşmanın 20. dakikasında yaşanan bir pozisyonda başrolleri Lionel Messi ve Kylian Mbappe oynadı.

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Messi'nin ceza sahası içerisinde çektiği şut, kale ağzında bulunan Mbappe'ye çarparak auta gitti.

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Bu pozisyon sonrasında Messi büyük üzüntü yaşarken, Mbappe şaşkınlığını gizleyemedi.

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Lionel Messi ile Kylian Mbappe arasında yaşanan bu olay aslında ilk değil... İki futbolcu, Ligue 1'in ikinci haftasında Montpellier ile oynanan maçta karşı karşıya gelmişti.

Mbappe, Lionel Messi'ye omuz atmış ve bu hareket sonrasında Arjantinli futbolcunun kendisine çok sinirlendiği ancak herhangi bir harekette bulunmadığı görülmüştü.

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