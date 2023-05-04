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  4. PSG'de Lionel Messi krizi! Stat önünde toplandılar... "Onu takımdan kovun"

PSG'de Lionel Messi krizi! Stat önünde toplandılar... "Onu takımdan kovun"

04.05.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'in dev kulübü Paris Saint Germain'de forma giyen Lionel Messi son yaptığı hamle ile taraftarları oldukça kızdırdı. Yıldız isim performansıyla eleştirilirken, antrenmanlara kaçırarak Arabistan'a gitmesi bardağı taşıran son damla oldu. İşte detaylar...

PSG'de Lionel Messi krizi! Stat önünde toplandılar... "Onu takımdan kovun"
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de Messi krizi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde takımdan izinsiz şekilde Suudi Arabistan'a giden ve antrenmanlara katılmayan Messi'ye yönelik taraftarlardan da büyük bir tepki geldi.

"MESSİ'Yİ KOVMALIYIZ"

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Stadyumun önünde toplanan PSG taraftarları, "Paralı askerlerden bıktık, Messi'yi kovmalıyız" şeklinde tezahüratta bulundu.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

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Barcelona'ya döneceği konuşulan Arjantinli yıldızın PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor.

37 MAÇTA 20 GOL 19 ASİST

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Lionel Messi bu sezon 37 resmi müsabakara forma giydi. 20 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran yıldız futbolcu 19 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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