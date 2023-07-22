PSG'de neler oluyor? Kylian Mbappe kadro dışı bırakıldı!

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde istediğini bulamayan ancak Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Paris Saint-Germain'de büyük bir kriz yaşanıyor. Lionel Messi ile yollarını ayıran Fransız devinde Neymar ve Kylian Mbappe'nin geleceği merak ediliyordu. Neymar, takımda kalacağını açıkladı ancak Mbappe için flaş bir gelişme gündeme geldi.

"REAL MADRID İLE ANLAŞTI"

Adı bir süredir Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe'nin La Liga deviyle gelecek sezon için anlaşma sağladığı iddia edildi.

JAPONYA KAMPINA GÖTÜRÜLMEDİ

Bu gelişme üzerine ünlü gazeteci Fabrizio Romano, PSG'nin yıldız futbolcuyu takımın Japonya kampına götürmediğini açıkladı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Haberde oyuncunun kadro dışı bırakıldığı kaydedilirken, sebep olarak hiçbir futbolcunun PSG'den daha büyük olmaması gösterildi.

Ayrıca Paris Saint-Germain'in 24 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı satış listesine koyduğu kaydedildi.

