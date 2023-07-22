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PSG'de neler oluyor? Kylian Mbappe kadro dışı bırakıldı!

22.07.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezon başında teknik direktörlük görevine Luis Enrique'yi getiren Paris Saint-Germain'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı son dönemde İspanya La Liga devi Real Madrid'le anılan Kylian Mbappe, takımının Japonya kampında yer almadı ve kadro dışı bırakıldı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde istediğini bulamayan ancak Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Paris Saint-Germain'de büyük bir kriz yaşanıyor. Lionel Messi ile yollarını ayıran Fransız devinde Neymar ve Kylian Mbappe'nin geleceği merak ediliyordu. Neymar, takımda kalacağını açıkladı ancak Mbappe için flaş bir gelişme gündeme geldi.

"REAL MADRID İLE ANLAŞTI"

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Adı bir süredir Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe'nin La Liga deviyle gelecek sezon için anlaşma sağladığı iddia edildi.

JAPONYA KAMPINA GÖTÜRÜLMEDİ

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Bu gelişme üzerine ünlü gazeteci Fabrizio Romano, PSG'nin yıldız futbolcuyu takımın Japonya kampına götürmediğini açıkladı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

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Haberde oyuncunun kadro dışı bırakıldığı kaydedilirken, sebep olarak hiçbir futbolcunun PSG'den daha büyük olmaması gösterildi.

Ayrıca Paris Saint-Germain'in 24 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı satış listesine koyduğu kaydedildi.

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