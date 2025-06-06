PSG'den Fenerbahçe'ye üç oyuncu birden! Ali Koç, Al-Khelaifi ile görüştü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Skriniar ile birlikte Kolo Muani ve Gonçalo Ramos için PSG Başkanı Al-Khelaifi ile kısa bir görüşme gerçekleştird.

SKRINIAR'IN BONSERVİSİNDE İNDİRİM

Jose Mourinho'nun çok memnun olduğu Skriniar için bonservis pazarlığı yapan Ali Koç, PSG Başkanı Al-Khelaifi'den indirim talep etti. Pazarlıklara başlayan sarı-lacivertliler, anlaşılması durumunda Skriniar'ın da Türkiye'de yaşamak istemesi sebebiyle imzayı attıracak.

PSG'DEN İKİ OYUNCU DAHA

Skriniar'ın yanında Kolo Muani ve Gonçalo Ramos için de görüşen Ali Koç, önümüzdeki günler için randevu aldı. Bu iki isme de yeşil ışık yakan PSG Başkanı Al-Khelaifi, anlaşılması durumunda üç oyuncusunu da Fenerbahçe'ye gönderecek.