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PSG'den Fenerbahçe'ye üç oyuncu birden! Ali Koç, Al-Khelaifi ile görüştü

Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadro planlamasına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Skriniar için PSG Başkanı Al-Khelaifi ile görüşme gerçekleştirdi.

PSG'den Fenerbahçe'ye üç oyuncu birden! Ali Koç, Al-Khelaifi ile görüştü
Emre Şen

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Skriniar ile birlikte Kolo Muani ve Gonçalo Ramos için PSG Başkanı Al-Khelaifi ile kısa bir görüşme gerçekleştird.

SKRINIAR'IN BONSERVİSİNDE İNDİRİM

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Jose Mourinho'nun çok memnun olduğu Skriniar için bonservis pazarlığı yapan Ali Koç, PSG Başkanı Al-Khelaifi'den indirim talep etti. Pazarlıklara başlayan sarı-lacivertliler, anlaşılması durumunda Skriniar'ın da Türkiye'de yaşamak istemesi sebebiyle imzayı attıracak.

PSG'DEN İKİ OYUNCU DAHA

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Skriniar'ın yanında Kolo Muani ve Gonçalo Ramos için de görüşen Ali Koç, önümüzdeki günler için randevu aldı. Bu iki isme de yeşil ışık yakan PSG Başkanı Al-Khelaifi, anlaşılması durumunda üç oyuncusunu da Fenerbahçe'ye gönderecek.

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