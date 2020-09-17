PSG, ligdeki 3. maçında galibiyetle tanıştı

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Paris Saint-Germain, yeni sezona kötü başlamıştı. Paris temsilcisi, sahasında konuk ettiği Metz'i 90+3'te Draxler'in attığı golle 1-0 mağlup ederek ligdeki 3. haftada galibiyetle tanıştı.

OLAYLI MAÇIN CEZALARI AÇIKLANDI

Öte yandan, Ligue 1'de geçen hafta PSG ile Olympique Marsilya arasında yapılan ve 5 kırmızı kartın çıktığı maçın cezaları da belli oldu.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), PSG'li Layvin Kurzawa'ya 6 maç, Neymar ve Leandro Paredes'e biri ertelemeli 3 maç, Olympique Marsilyalı Jordan Amavi'ye 3 maç, Dario Benedetto'ya 1 maç ceza verdi.

Neymar'ın ırkçı ifadeler kullanmakla suçladığı Olympique Marsilyalı Alvaro Gonzalez hakkında ise incelemenin devam ettiği belirtildi.

(AA)



