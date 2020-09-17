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PSG, ligdeki 3. maçında galibiyetle tanıştı

FRANSA HABERLERİ  | 17.09.2020 09:41 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Metz'i 1-0 yendi. Paris ekibi, Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 90+3. dakikada Julian Draxler'in attığı golle kazandı. Konuk ekip Metz'te 65. dakikada kırmızı kart gören Abdou Diallo, takımını 10 kişi bıraktı. Ligdeki ilk iki maçında Lens ve Olympique Marsilya'ya kaybeden PSG, yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı.

PSG, ligdeki 3. maçında galibiyetle tanıştı

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Paris Saint-Germain, yeni sezona kötü başlamıştı. Paris temsilcisi, sahasında konuk ettiği Metz'i 90+3'te Draxler'in attığı golle 1-0 mağlup ederek ligdeki 3. haftada galibiyetle tanıştı.

OLAYLI MAÇIN CEZALARI AÇIKLANDI

Öte yandan, Ligue 1'de geçen hafta PSG ile Olympique Marsilya arasında yapılan ve 5 kırmızı kartın çıktığı maçın cezaları da belli oldu.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), PSG'li Layvin Kurzawa'ya 6 maç, Neymar ve Leandro Paredes'e biri ertelemeli 3 maç, Olympique Marsilyalı Jordan Amavi'ye 3 maç, Dario Benedetto'ya 1 maç ceza verdi.
Neymar'ın ırkçı ifadeler kullanmakla suçladığı Olympique Marsilyalı Alvaro Gonzalez hakkında ise incelemenin devam ettiği belirtildi.

(AA)

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