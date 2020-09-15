PSG maçında Neymar'la kavga eden Alvaro Gonzalez ölüm tehditleri aldı

Alvaro Gonzalez ve Neymar kapışması ileri boyutlara sürüklenmeye devam ediyor. Dün akşam oynanan PSG-Marsilya maçında Alvaro Gonzalez ve Neymar arasında sert tartışma yaşanmış, konu maç sonrasında da devam etmişti.Neymar, Gonzalez'in kendisine ırkçı sözlerle konuştuğunu ve "Maymun o... ç... " dediğini iddia etmişti. Gonzalez Twitter'dan bu sözleri yalanlasa da Neymar yine Twitter'dan İspanyol oyuncuya cevap vermiş ve konu kapanmamıştı.
Bu olayın ardından ise Marsilya kulübü oyuncusuna sahip çıkmış, Neymar ise Gonzalez'in sözlerinin VAR'dan kontrol edilmesini talep etmişti. Fransa gündemini ciddi şekilde meşgul eden bu olayın ardından ise İspanyol basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.
El Chiringuito'nun haberine göre; Alvaro Gonzalez'in cep telefonu numarası sızdırıldı. Daha sonra ise İspanyol oyuncu ve ailesine ölüm tehditleri gelmeye başladı.
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi resmen açıklandı!
Galatasaray bombayı patlattı!
Galatasaray bombayı patlatıyor! Alman yıldız...
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
İşte Trabzonspor yeni forveti!
İşte 2020'nin en çok kazanan futbolcusu!
Yıldız futbolcu tribüne çıkarak rakip taraftara saldırdı
F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?
Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'e engel!
Josef de Souza'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın açıklaması
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum