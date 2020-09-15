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PSG maçında Neymar'la kavga eden Alvaro Gonzalez ölüm tehditleri aldı

FRANSA HABERLERİ  | 15.09.2020 21:13 | Son Güncelleme

Fransa Ligi'nde Marsilya'nın deplasmanda PSG'yi 1-0 yendiği maçın ardından futbol dışı olaylar konuşulmaya devam ediyor. PSG'nin yıldız Neymar'ın ırkçılıkla suçladığı Marsilya'nın İspanyol stoperi Alvaro Gonzalez'in telefon numarası sızdırıldı. Gonzalez'in ailesine ve kendisine ölüm tehditleri geliyor.

PSG maçında Neymar'la kavga eden Alvaro Gonzalez ölüm tehditleri aldı

Alvaro Gonzalez ve Neymar kapışması ileri boyutlara sürüklenmeye devam ediyor. Dün akşam oynanan PSG-Marsilya maçında Alvaro Gonzalez ve Neymar arasında sert tartışma yaşanmış, konu maç sonrasında da devam etmişti.Neymar, Gonzalez'in kendisine ırkçı sözlerle konuştuğunu ve "Maymun o... ç... " dediğini iddia etmişti. Gonzalez Twitter'dan bu sözleri yalanlasa da Neymar yine Twitter'dan İspanyol oyuncuya cevap vermiş ve konu kapanmamıştı.

NUMARASI SIZDIRILDI

Bu olayın ardından ise Marsilya kulübü oyuncusuna sahip çıkmış, Neymar ise Gonzalez'in sözlerinin VAR'dan kontrol edilmesini talep etmişti. Fransa gündemini ciddi şekilde meşgul eden bu olayın ardından ise İspanyol basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.

El Chiringuito'nun haberine göre; Alvaro Gonzalez'in cep telefonu numarası sızdırıldı. Daha sonra ise İspanyol oyuncu ve ailesine ölüm tehditleri gelmeye başladı.

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