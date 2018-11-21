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PSG'ye çifte şok! Neymar ve Mbappe...

FRANSA LİGUE 1 HABERLERİ  | 21.11.2018 20:47 | Son Güncelleme

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü, milli maçlarda sakatlanan Brezilyalı Neymar'ın sağ kasığında gerilme, Fransız Kylian Mbappe'nin sağ omzunda ezilme meydana geldiğini duyurdu.

PSG'ye çifte şok! Neymar ve Mbappe...

PSG Kulübü, Brezilya'nın Kamerun karşısında, Fransa'nın ise Uruguay önünde 1-0 kazandığı hazırlık maçlarında sakatlanan yıldız futbolcuları Neymar ve Mbappe'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, Kamerun maçında attığı bir şutun ardından sakatlanan Neymar'ın sağ kasığında gerilme meydana geldiği ifade edildi.

Mbappe'nin ise Uruguay karşılaşmasında rakip kaleciyle girdiği ikili mücadeleden sonra sakatlandığı sağ omzunda ezilme tespit edildiği belirtildi.

Futbolcuların durumunun 48 saat içinde tekrar değerlendirileceği bildirildi.

PSG, 24 Kasım'da ligde Toulouse, 28 Kasım'da ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek.

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PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe sakatlandı PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe sakatlandı
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Anahtar Kelimeler:
psg neymar Kylian Mbappe

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