PSG'nin Arsene Wenger'i sportif direktörlüğe getireceği iddia edildi!

Fransa futbolunun usta isimlerinden Arsene Wenger’de sıcak bir gelişme yaşandı. Fransa basınında yer alan haberde, Wenger’in PSG tarafından sportif direktörlüğe getirilmek istendiği kaydedildi.
Tecrübeli teknik adamın, PSG’de Thomas Tuchel’le çalışmasının yakın olduğu dile getirildi. Geçtiğimiz yaz Arsenal’deki 22 yıllık görevinden ayrılan ve boşa çıkan Arsene Wenger için PSG temaslarını artırdı. Wenger’in Tuchel ile yönetim arasındaki boşluğu doldurması bekleniyor.
Haberlerin detayında da Wenger’in kapıları kapatmadığı ve çalışmaya olumlu baktığı kaydedildi. Ayrıca şu anda Paris kulübünde bulunan 19 yaşındaki yıldız Kylian Mbappe için de Arsene Wenger’in gelecek olmasının pozitif etkiler doğuracağı vurgulandı.
Arsene Wenger’in adı sık sık Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğü için de geçiyordu.
(Milliyet)
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