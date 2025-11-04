SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

PSG’nin genç oyuncusu Desire Doue, 2025 Golden Boy ödülünü kazandı!

Avrupa’da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen Golden Boy ödülünü, PSG’den Desire Doue kazandı.

PSG’nin genç oyuncusu Desire Doue, 2025 Golden Boy ödülünü kazandı!
Desire Doue

Desire Doue

FRA Fransa
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Paris Saint-Germain’in 20 yaşındaki yeteneği Desire Doue, Avrupa futbolunun en prestijli genç oyuncusu ödülü olan Golden Boy’a layık görüldü.

Desire Doue, PSG formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşarken, 69 kez terlettiği formayla 19 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

HAALAND, MBAPPE, MESSİ...

PSG’nin genç oyuncusu Desire Doue, 2025 Golden Boy ödülünü kazandı! 1

Desire Doué, geçen yılın kazananı Barcelonalı Lamine Yamal’ın ardından bu ödülü kazanan yeni isim oldu. 2003 yılından beri verilen Golden Boy ödülünü daha önce Manchester City'den Erling Haaland, Real Madrid'den Kylian Mbappé ve kariyerini Amerika'da sürdüren Lionel Messi gibi yıldız futbolcular kazanmıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk yol haritasını çizdi! Avrupa'da ilk 8...Okan Buruk yol haritasını çizdi! Avrupa'da ilk 8...
Fiorentina, Stefano Pioli ile yollarını ayırdıFiorentina, Stefano Pioli ile yollarını ayırdı
Anahtar Kelimeler:
ödül psg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınan müdür kendini astı!

Görevden alınan müdür kendini astı!

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.