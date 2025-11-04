PSG’nin genç oyuncusu Desire Doue, 2025 Golden Boy ödülünü kazandı!

Paris Saint-Germain’in 20 yaşındaki yeteneği Desire Doue, Avrupa futbolunun en prestijli genç oyuncusu ödülü olan Golden Boy’a layık görüldü.

Desire Doue, PSG formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşarken, 69 kez terlettiği formayla 19 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

HAALAND, MBAPPE, MESSİ...

Desire Doué, geçen yılın kazananı Barcelonalı Lamine Yamal’ın ardından bu ödülü kazanan yeni isim oldu. 2003 yılından beri verilen Golden Boy ödülünü daha önce Manchester City'den Erling Haaland, Real Madrid'den Kylian Mbappé ve kariyerini Amerika'da sürdüren Lionel Messi gibi yıldız futbolcular kazanmıştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır