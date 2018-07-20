PSG'nin yıldızı Neymar'dan Real Madrid açıklaması

Paris Saint Germain'in geçtiğimiz yaz 222 milyon euroluk rekor bir bonservis bedeli karşılığında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Neymar'ın gelecek sezon hangi takımda oynayacağı büyük merak konusuydu.

Real Madrid'in özellikle Cristiano Ronaldo'nun satışından sonra Brezilyalı yıldızı ne yapıp edip kadrosuna katacağı konuşuluyordu.

Fox Sports'a konuşan Brezilyalı süperstar ise Real'e gideceğine yönelik dedikodulara şu şekilde cevap verdi:



"Kesinlikle takımda kalacağım. PSG ile devam eden bir kontratım var ve burayı daha büyük hedeflere ulaşmak için seçmiştim. Dolayısıyla bu konudaki görüşümü değiştirmeyeceğim. Basın dedikodu üretmeyi çok seviyor." (FANATİK)

