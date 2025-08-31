PSG, Toulouse Deplasmanında Şov Yaptı: João Neves'ten Hat-Trick!

Ligue 1'de PSG, Toulouse'u deplasmanda 6-3 mağlup etti. Genç yıldız João Neves, kariyerinin en parlak gecelerinden birini yaşadı.

Fransa Ligue 1'de PSG, Toulouse deplasmanında adeta gol düellosu yaşadı. Maç, 6-3'lük PSG galibiyetiyle sonuçlanırken, karşılaşmaya damgasını vuran isim genç yıldız João Neves oldu. Portekizli orta saha oyuncusu, attığı hat-trick ile takımını galibiyete taşıdı ve taraftarlarını mest etti.

NEVES'DEN HAT-TRİCK

Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, ilk dakikalardan itibaren rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Ancak Toulouse da kendi sahasında direnç göstererek kolay teslim olmadı. Maç boyunca karşılıklı ataklar ve goller, futbolseverlere adeta görsel bir şölen yaşattı. PSG'nin golleri Neves (3), Dembele (2) ve Barcola'dan geldi. Toulouse'un golleri ise mücadeleye rağmen galibiyet için yeterli olmadı.

João Neves, maç sonrasında yaptığı açıklamada, bu performansı takım arkadaşlarının desteği olmadan başaramayacağını belirtti. Neves, "Bu gece benim için çok özeldi. Takım arkadaşlarıma ve teknik ekibime sonsuz teşekkürler. Onların desteği olmadan bu kadar iyi bir performans sergileyemezdim. Umarım bu galibiyet serisini devam ettirebiliriz," dedi. Maçın ardından teknik direktör de Neves'in performansını övgüyle bahsetti ve genç oyuncunun gelecekte çok daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

PSG'nin Toulouse galibiyeti ve João Neves'in olağanüstü performansı, Ligue 1'de şampiyonluk yarışının ne kadar çekişmeli geçeceğinin sinyallerini verdi. Neves'in bu formu sürdürmesi halinde, PSG'nin şampiyonluk yolundaki en önemli kozlarından biri olacağı kesin.