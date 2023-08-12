PSG, transferi resmen açıkladı! 50 milyon euroya Ousmane Dembele...

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol ekibi Barcelona'nın kanat oyuncusu Ousmane Dembele'yi transfer etti.

PSG Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Fransız milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Barcelona Kulübü ise transferin 50,4 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini belirtti.

Profesyonel kariyerine Rennes'de başlayan Dembele, 2016 yazında Borussia Dortmund'a, bir sezon sonra ise Barcelona'ya gitti.

Katalan ekibinin 135 milyon avroya kadrosuna kattığı Dembele, peş peşe yaşadığı sakatlıklar yüzünden 185 maça çıkabildi ve 40 gol attı.

