PSG ve Botafogo, Kulüpler Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu’nda 3. ve son hafta maçları oynandı.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, ABD temsilcisi Seattle Sounders ile karşı karşıya geldi. Oyun üstünlüğünü elinde bulunduran PSG, 35. dakikada golü buldu. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza yayına açılan topa Vitinha şutunu çekerken Kvaratskhelia’ya çarpan top filelerle buluştu. Luis Enrique’nin öğrencileri 2. yarıda da pozisyonlara girerken, 66. dakikada Barcola’nın pasında Achraf Hakimi ceza sahası içinde müsait durumda farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, PSG sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Grupta 6 puana ulaşarak +5 averajla lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Grubun diğer maçında; son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain’i mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Botafogo, Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı. İlk yarı 2 takım da girdiği pozisyonlardan gol çıkaramazken, İspanyol ekibi 87’de Griezmann ile golü buldu.

Kalan dakikalarda gruptan çıkmak için yeterli golü bulamayan Atletico, 3 maç sonunda 6 puana ulaşsa da grubu averajla 3. tamamladı.

Brezilya temsilcisi Botafogo ise 2. olarak tur atladı.

Grupta ilk 2 sıraya adını yazdırarak son 16 turuna kalan PSG ve Botafogo’nun rakipleri TSİ 04.00’te oynanacak A Grubu maçlarının ardından belli olacak.