SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

PSG ve Botafogo, Kulüpler Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu’nda PSG ve Botafogo son 16 turuna yükseldi.

PSG ve Botafogo, Kulüpler Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi
Berker İşleyen

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu’nda 3. ve son hafta maçları oynandı.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, ABD temsilcisi Seattle Sounders ile karşı karşıya geldi. Oyun üstünlüğünü elinde bulunduran PSG, 35. dakikada golü buldu. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza yayına açılan topa Vitinha şutunu çekerken Kvaratskhelia’ya çarpan top filelerle buluştu. Luis Enrique’nin öğrencileri 2. yarıda da pozisyonlara girerken, 66. dakikada Barcola’nın pasında Achraf Hakimi ceza sahası içinde müsait durumda farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, PSG sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Grupta 6 puana ulaşarak +5 averajla lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Grubun diğer maçında; son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain’i mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Botafogo, Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı. İlk yarı 2 takım da girdiği pozisyonlardan gol çıkaramazken, İspanyol ekibi 87’de Griezmann ile golü buldu.

Kalan dakikalarda gruptan çıkmak için yeterli golü bulamayan Atletico, 3 maç sonunda 6 puana ulaşsa da grubu averajla 3. tamamladı.
Brezilya temsilcisi Botafogo ise 2. olarak tur atladı.

Grupta ilk 2 sıraya adını yazdırarak son 16 turuna kalan PSG ve Botafogo’nun rakipleri TSİ 04.00’te oynanacak A Grubu maçlarının ardından belli olacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbekirspor ismini değiştirdi! İşte yeni adı...Diyarbekirspor ismini değiştirdi! İşte yeni adı...
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Wimbledon'a elemelerin ilk turunda veda ettiMilli tenisçi Berfu Cengiz, Wimbledon'a elemelerin ilk turunda veda etti
Anahtar Kelimeler:
FIFA Kulüpler Dünya Kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için '30 bin 205 TL' çıkışı! Toplantıda açıkladı

Asgari ücret için '30 bin 205 TL' çıkışı! Toplantıda açıkladı

Mehmet Şimşek duymasın! Asgari ücret ve ara zam detayı...

Mehmet Şimşek duymasın! Asgari ücret ve ara zam detayı...

Hakan Çalhanoğlu bombası patladı! İtalyanlar imza için tarih verdi

Hakan Çalhanoğlu bombası patladı! İtalyanlar imza için tarih verdi

F.Bahçe'den 130 milyon euroluk dünya yıldızı! Her an açıklanabilir

F.Bahçe'den 130 milyon euroluk dünya yıldızı! Her an açıklanabilir

Galatasaray'a Cuesta'dan müjde! Öyle bir teklif aldı ki...

Galatasaray'a Cuesta'dan müjde! Öyle bir teklif aldı ki...

G.Saray'da Osimhen krizi! Dursun Özbek çılgına döndü

G.Saray'da Osimhen krizi! Dursun Özbek çılgına döndü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.