PSG, Villefranche'ı 3-0 yenerek Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Fransa Kupası son 16 turunda Villefranche, turnuvayı son 4 yıldır kazanan PSG'yi ağırladı. 90 dakikası golsüz tamamlanan müsabakanın galibini belirlemek için uzatmalara geçildi.
PSG, Draxler'in 102, Diaby'nin 113 ve Cavani'nin 119. dakikada attığı golleriyle maçı 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
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