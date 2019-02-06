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PSG, Villefranche'ı 3-0 yenerek Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

FRANSA HABERLERİ  | 06.02.2019 23:18 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), 3. lig ekibi Villefranche'ı 3-0 yenerek Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

PSG, Villefranche'ı 3-0 yenerek Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Fransa Kupası son 16 turunda Villefranche, turnuvayı son 4 yıldır kazanan PSG'yi ağırladı. 90 dakikası golsüz tamamlanan müsabakanın galibini belirlemek için uzatmalara geçildi.

PSG, Draxler'in 102, Diaby'nin 113 ve Cavani'nin 119. dakikada attığı golleriyle maçı 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

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