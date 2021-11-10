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PSG'li kadın futbolcu Aminata Diallo, takım arkadaşına saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

10.11.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG'li kadın futbolcu Aminata Diallo, takım arkadaşına saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

Fransa Kadınlar 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Aminata Diallo, takım arkadaşı Kheira Hamraoui'ya yapılan fiziksel saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta Hamraoui'ye yapılan saldırıyı araştıran emniyet yetkililerinin, olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle Diallo'yu sabah saatlerinde gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının gerçekleştiği tarihten bu yana oyuncuların sağlığını korumak amacıyla ek güvenlik tedbirleri alındığı, soruşturma için gereken bilgilerin aktarımı konusunda emniyet yetkilileriyle ortak çalışıldığı vurgulandı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Paris'te lokantada bir araya gelerek akşam yemeğine katılan oyuncular, daha sonra dağıldı. Hamraoui ile sürücü koltuğunda Diallo'nun yer aldığı araç, yolda durduruldu. Maskeli iki erkek tarafından araçtan zor kullanılarak indirilen Hamraoui, demir sopalarla ayaklarından darbedildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan PSG'li oyuncu ise tedavi altına alındı.

Hamraoui, hastanede tedavisinin devam etmesi nedeniyle PSG'nin Real Madrid'i 4-0 mağlup ettiği dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçı kadrosuna alınmamıştı.

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