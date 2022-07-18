Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki PDR taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki PDR bölümü

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PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (PDR) TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi: