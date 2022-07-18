Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki PDR taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki PDR bölümü
taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|12551
|389.75765
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|7
|22251
|374.25162
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|35817
|359.85751
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|37185
|358.69597
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|54315
|345.5964
|MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|7
|57419
|343.43475
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|62326
|340.28984
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|90 + 3
|62699
|340.03865
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|6
|63335
|339.68435
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|64561
|338.90863
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|69183
|336.12441
|TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|69949
|335.67064
|İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|15
|70007
|335.63767
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|70607
|335.29799
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|72530
|334.18151
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|75482
|332.51845
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|77066
|331.67211
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|77792
|331.27932
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|83674
|328.21586
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|83802
|328.14881
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|85557
|327.25427
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|86241
|326.87268
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|86575
|326.69322
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|87068
|326.4499
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|3
|93680
|323.24009
|UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|94468
|322.8697
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|95158
|322.54776
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|97751
|321.30793
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|98216
|321.10675
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|98672
|320.88368
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|100560
|320.02873
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|103535
|318.67825
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|103865
|318.52634
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|103930
|318.50212
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|104108
|318.43041
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|105067
|317.99677
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|107974
|316.67522
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|109743
|315.91288
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|110554
|315.58524
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|113893
|314.18537
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|119487
|311.86663
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|120534
|311.44898
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|125271
|309.56267
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|126279
|309.18266
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|127724
|308.61914
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|128204
|308.43427
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|130103
|307.69808
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|130557
|307.53228
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|131032
|307.35735
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|131638
|307.13045
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|132527
|306.77949
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|132920
|306.62249
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|133684
|306.32218
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|134901
|305.87226
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|139323
|304.23353
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|140272
|303.88113
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|90 + 3
|147726
|301.27264
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|148381
|301.04785
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|149559
|300.63796
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|149575
|300.633
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|157048
|298.12062
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|158419
|297.68046
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|159094
|297.45405
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|163589
|296.0128
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|163695
|295.97438
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|165504
|295.40474
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|166650
|295.03307
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|167005
|294.92439
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|170606
|293.79983
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|172885
|293.10611
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|173004
|293.06908
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|174131
|292.73746
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|174188
|292.72268
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|174959
|292.48372
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|176150
|292.12247
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|176277
|292.0817
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|6
|176660
|291.95494
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|42
|177269
|291.7609
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|177274
|291.75945
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|179340
|291.16476
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|181049
|290.67757
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|182637
|290.21704
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|183842
|289.87004
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|183892
|289.85629
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|184778
|289.60929
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|185083
|289.5298
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|186585
|289.09992
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|187703
|288.79753
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|189398
|288.32815
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|192276
|287.50975
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|193243
|287.2428
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|193629
|287.13357
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|197856
|286.00896
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|201936
|284.91407
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|203508
|284.50188
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|34
|204945
|284.13121
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|42
|208683
|283.15409
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|42
|226557
|278.73098
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|3
|229227
|278.09932
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|10
|230788
|277.73495
|TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|42
|233707
|277.01414
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|42
|238320
|275.94346
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|3
|238401
|275.92435
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|30
|242738
|274.93721
|UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|42
|243510
|274.75785
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|2
|244915
|274.46078
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|250486
|273.24233
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|10
|261170
|271.00344
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|4
|264685
|270.29133
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|42
|264745
|270.27445
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|42
|268071
|269.59152
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|12
|272219
|268.75585
|MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|42
|-
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|17
|-
|-
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|37
|-
|-
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|14
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|38
|-
|-
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|34
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|3
|-
|-
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ(Kırgızistan)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|15
|-
|-
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|25
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|42
|-
|-
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|42
|-
|-
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