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  4. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

18.07.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PDR taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. PDR taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki PDR bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki PDR taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki PDR bölümü
taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (PDR) TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 12551 389.75765
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 7 22251 374.25162
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 35817 359.85751
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 37185 358.69597
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 54315 345.5964
MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 7 57419 343.43475
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 62326 340.28984
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 90 + 3 62699 340.03865
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 63335 339.68435
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 64561 338.90863
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 69183 336.12441
TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 69949 335.67064
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 15 70007 335.63767
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 70607 335.29799
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 72530 334.18151
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 75482 332.51845
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 77066 331.67211
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 77792 331.27932
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 83674 328.21586
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 83802 328.14881
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 85557 327.25427
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 86241 326.87268
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 86575 326.69322
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 87068 326.4499
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 3 93680 323.24009
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 94468 322.8697
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 95158 322.54776
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 97751 321.30793
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 98216 321.10675
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 98672 320.88368
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 100560 320.02873
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 103535 318.67825
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 103865 318.52634
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 103930 318.50212
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 104108 318.43041
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 105067 317.99677
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 107974 316.67522
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 109743 315.91288
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 110554 315.58524
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 113893 314.18537
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 119487 311.86663
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 120534 311.44898
TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 125271 309.56267
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 126279 309.18266
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 127724 308.61914
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 128204 308.43427
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 130103 307.69808
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 130557 307.53228
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 131032 307.35735
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 131638 307.13045
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 132527 306.77949
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 132920 306.62249
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 133684 306.32218
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 134901 305.87226
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 139323 304.23353
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 5 140272 303.88113
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 90 + 3 147726 301.27264
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 148381 301.04785
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 149559 300.63796
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 149575 300.633
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 157048 298.12062
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 158419 297.68046
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 159094 297.45405
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 163589 296.0128
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 163695 295.97438
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 165504 295.40474
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 166650 295.03307
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 167005 294.92439
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 170606 293.79983
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 172885 293.10611
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 173004 293.06908
SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 174131 292.73746
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 174188 292.72268
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 174959 292.48372
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 176150 292.12247
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 176277 292.0817
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 176660 291.95494
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 42 177269 291.7609
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 177274 291.75945
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 179340 291.16476
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 181049 290.67757
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 182637 290.21704
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 183842 289.87004
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 183892 289.85629
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 184778 289.60929
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 185083 289.5298
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 186585 289.09992
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 187703 288.79753
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 189398 288.32815
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 192276 287.50975
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 193243 287.2428
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 193629 287.13357
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 197856 286.00896
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 40 201936 284.91407
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 5 203508 284.50188
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 34 204945 284.13121
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 42 208683 283.15409
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 42 226557 278.73098
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 3 229227 278.09932
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 10 230788 277.73495
TED ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 42 233707 277.01414
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 42 238320 275.94346
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 3 238401 275.92435
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 30 242738 274.93721
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 42 243510 274.75785
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 2 244915 274.46078
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 250486 273.24233
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 10 261170 271.00344
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 4 264685 270.29133
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 42 264745 270.27445
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 42 268071 269.59152
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 12 272219 268.75585
MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 42 - -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 17 - -
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 37 - -
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 5 - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 14 - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 38 - -
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 34 - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 3 - -
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ(Kırgızistan) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 5 - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 15 - -
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 25 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 42 - -
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 42 - -
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