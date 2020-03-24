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Psikososyal destek ekibi bir telefon kadar yakında

MALATYA HABERLERİ  | 24.03.2020 11:57 | Son Güncelleme

Korona virüs konusunda sağlık kuruluşundan destek almak isteyenler psiko sosyal destek ekibine telefon açarak soru sorup cevap alabilecekler.Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Psikososyal destek ekibimiz bir telefon kadar yakınınızda.

Psikososyal destek ekibi bir telefon kadar yakında

Korona virüs konusunda sağlık kuruluşundan destek almak isteyenler psiko sosyal destek ekibine telefon açarak soru sorup cevap alabilecekler.
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Psikososyal destek ekibimiz bir telefon kadar yakınınızda. Vatandaşlar destek almak istediklerinde, 0-422-3262266 (Dahili 221/218) numaralarını arayarak, sosyal çalışmacı, psikolog ve çocuk gelişimci uzmanı ile görüşebilirler. Destek hattımız, hafta içi 08,00-17,00 saatleri arasında hizmet verecektir” denildi.
“Sağlığınız için evde kal” sloganı kapsamında korona virüsün yayılmasının önlenmesi için vatandaşların dışarı çıkmaması istenip, psiko sosyal destek ekibinden yararlanabilecekleri kaydedildi.

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