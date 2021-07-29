PSV’den Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Galatasaray, PSV Eindhoven’ı konuk etti.

OLAY PAYLAŞIM

Eşleşmenin her iki ayağında da rakibine mağlup olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nden elendi. Karşılaşma sonrası PSV’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.

'KÜÇÜK KULÜP? BÜYÜK SONUÇ'

Hollanda ekibi, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçın sonuç görselini "Küçük kulüp? Büyük sonuç" notuyla paylaştı.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

PSV’nin bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce retweet ve beğeni aldı.

“YORUMUM YOK”

PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Schmidt, kulübün bu paylaşımı hakkında bilgisi olmadığını belirterek, “Eindhoven çok büyük bir şehir değil, İstanbul'a göre küçük. Bizim için gurur verici ama Twitter'daki mesajla ilgili bir yorumum yok” ifadelerini kullandı.



