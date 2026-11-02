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PSV Eindhoven - Club Brugge Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

PSV Eindhoven, Club Brugge ile karşılaşacak. Maçta dikkat çeken eksikler, takımların son durumu ve istatistikler haberimizde.

PSV Eindhoven - Club Brugge Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
PSV Eindhoven
Çarşamba 23:00
04.11.2026
Club Brugge
Stadyum: Philips-Stadion Yayın: tabii Spor

PSV Eindhoven ile Club Brugge, 4 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Philips-Stadion sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında PSV Eindhoven, Club Brugge'u ağırlıyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir mücadele niteliğinde.

Takımların güncel form bilgileri
PSV Eindhoven

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 PSV Eindhoven 7-0 Willem II Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 25.10.2026 PSV Eindhoven 1-1 Feyenoord Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 20.10.2026 Porto 0-1 PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi G
  • 17.10.2026 ADO Den Haag 2-1 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi M
  • 13.10.2026 RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi M
Club Brugge

tüm kulvarlar

  • 30.10.2026 Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Belçika 1. Ligi G
  • 25.10.2026 Club Brugge 3-2 Sint Truiden Belçika 1. Ligi G
  • 21.10.2026 Club Brugge 3-0 Lens Şampiyonlar Ligi G
  • 17.10.2026 Club Brugge 1-0 KSC Lokeren Belçika Kupası G
  • 13.10.2026 Inter 3-4 Club Brugge Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte toplam 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Eksik Oyuncular

PSV Eindhoven

6 eksik
Paul Wanner Sakat Ayağından Sakat
Kiliann Sildillia Sakat Ameliyat
Jerdy Schouten Sakat Diz Sakatlığı
Alassane Plea Sakat
Sam Lammers Şüpheli
Adamo Nagalo Sakat

Club Brugge

1 eksik
Joel Ordonez Sakat Ayak Tarak Kemiğinde Kırık

PSV Eindhoven kadrosunda Paul Wanner (Sakat - Ayağından Sakat), Kiliann Sildillia (Sakat - Ameliyat), Jerdy Schouten (Sakat - Diz Sakatlığı), Alassane Plea (Sakat), Sam Lammers (Şüpheli) ve Adamo Nagalo (Sakat) yer almıyor.

Club Brugge kadrosunda Joel Ordonez (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
PSV Eindhoven - Club Brugge maçı ne zaman?

4 Kasım 2026 tarihinde.

PSV Eindhoven - Club Brugge maçı saat kaçta?

23:00'te başlayacak.

PSV Eindhoven - Club Brugge maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında yayınlanacak.

PSV Eindhoven - Club Brugge maçında hangi oyuncular eksik?

Paul Wanner, Kiliann Sildillia, Jerdy Schouten, Alassane Plea, Sam Lammers, Adamo Nagalo ve Joel Ordonez.

PSV Eindhoven ve Club Brugge'nın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Club Brugge PSV
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