PSV Eindhoven - Club Brugge Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

PSV Eindhoven ile Club Brugge, 4 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Philips-Stadion sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında PSV Eindhoven, Club Brugge'u ağırlıyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir mücadele niteliğinde.
PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte toplam 2 gol attı ve 2 gol yedi.
PSV Eindhoven kadrosunda Paul Wanner (Sakat - Ayağından Sakat), Kiliann Sildillia (Sakat - Ameliyat), Jerdy Schouten (Sakat - Diz Sakatlığı), Alassane Plea (Sakat), Sam Lammers (Şüpheli) ve Adamo Nagalo (Sakat) yer almıyor.
Club Brugge kadrosunda Joel Ordonez (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık) yer almıyor.
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