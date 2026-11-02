PSV Eindhoven - Club Brugge Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi PSV Eindhoven Çarşamba 23:00 Club Brugge

PSV Eindhoven ile Club Brugge, 4 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Philips-Stadion sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında PSV Eindhoven, Club Brugge'u ağırlıyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir mücadele niteliğinde.

Takımların güncel form bilgileri PSV Eindhoven tüm kulvarlar PSV Eindhoven 7-0 Willem II Hollanda Eredivisie Ligi G

PSV Eindhoven 1-1 Feyenoord Hollanda Eredivisie Ligi B

Porto 0-1 PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi G

ADO Den Haag 2-1 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi M

RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi M Club Brugge tüm kulvarlar Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Belçika 1. Ligi G

Club Brugge 3-2 Sint Truiden Belçika 1. Ligi G

Club Brugge 3-0 Lens Şampiyonlar Ligi G

Club Brugge 1-0 KSC Lokeren Belçika Kupası G

Inter 3-4 Club Brugge Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte toplam 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Eksik Oyuncular PSV Eindhoven 6 eksik Paul Wanner Kiliann Sildillia Jerdy Schouten Alassane Plea Sam Lammers Adamo Nagalo Club Brugge 1 eksik Joel Ordonez

PSV Eindhoven kadrosunda Paul Wanner (Sakat - Ayağından Sakat), Kiliann Sildillia (Sakat - Ameliyat), Jerdy Schouten (Sakat - Diz Sakatlığı), Alassane Plea (Sakat), Sam Lammers (Şüpheli) ve Adamo Nagalo (Sakat) yer almıyor.

Club Brugge kadrosunda Joel Ordonez (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık) yer almıyor.