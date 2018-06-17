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PSV Genel Menajeri Toon Gerbrands: Fenerbahçe Cocu için bizimle görüşmek zorunda!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.06.2018 09:05 | Son Güncelleme

PSV'nin Genel Menajeri Toon Gerbrands, ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Phillip Cocu hakkında flaş sözler kullandı. Gerbrands, Fenerbahçe'nin Cocu'yu teknik direktör olarak göreve getirmek istemesi halinde önce PSV ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

PSV Genel Menajeri Toon Gerbrands: Fenerbahçe Cocu için bizimle görüşmek zorunda!

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Phillip Cocu için takımı PSV'den önemli bir açıklama geldi.

''FENERBAHÇE COCU'YU İSTİYORSA...''

Son Hollanda şampiyonu PSV'nin Genel Menajeri Toon Gerbrands, ''Fenerbahçe Cocu'yu istiyorsa, sözleşmesi olduğu için gelip bizden izin almak, anlaşma sağlamak zorunda.'' şeklinde konuştu.

47 yaşındaki Hollandalı teknik direktörün PSV Eindhoven ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman yerine Cocu ile görüştüğü ve Cocu'nun yardımcılığını da eski futbolcu Dirk Kuyt'ın yapacağı iddia ediliyordu.

(Sporx)

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Fenerbahçe Philipp Cocu

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