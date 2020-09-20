PSV, İsrailli golcü futbolcu Eran Zahavi'yi transfer etti

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV, İsrailli golcü oyuncu Eran Zahavi'yi kadrosuna kattı. PSV, Çin'in Guangzhou R&F takımından ayrılan 33 yaşındaki Zahavi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinin Hapoel Tel Aviv, Hapoel Nir Ramat HaSharon, Maccabi Tel Aviv ve İtalya'nın Palermo ekiplerinde oynayan Zahavi, 2016'da Guangzhou R&F'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Zahavi, Çin temsilcisinde 117 maça çıkmış ve 103 gol atmıştı.
KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAFLAR: AA / İHA
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