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PSV, İsrailli golcü futbolcu Eran Zahavi'yi transfer etti

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.09.2020 14:56 | Son Güncelleme

Adı Fenerbahçe ile uzun süre anılan İsrailli futbolcu Eran Zahavi'nin yeni adresi Hollanda oldu. PSV, Çin'in Guangzhou R&F takımından ayrılan 33 yaşındaki Zahavi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Zahavi kariyerinde Hapoel Tel Aviv, Palermo, Maccabi Tel Aviv ve son olarak Guangzhou R&F formalarını giydi. Deneyimli golcü, kulüp kariyerinde bugüne kadar 427 maç oynadı ve rakip fileleri 260 kez havalandırdı. Eran Zahavi, iki kez Çin'de, bir defa da İsrail'de en çok gol atan oyuncu oldu.

PSV, İsrailli golcü futbolcu Eran Zahavi'yi transfer etti

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV, İsrailli golcü oyuncu Eran Zahavi'yi kadrosuna kattı. PSV, Çin'in Guangzhou R&F takımından ayrılan 33 yaşındaki Zahavi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Ülkesinin Hapoel Tel Aviv, Hapoel Nir Ramat HaSharon, Maccabi Tel Aviv ve İtalya'nın Palermo ekiplerinde oynayan Zahavi, 2016'da Guangzhou R&F'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Zahavi, Çin temsilcisinde 117 maça çıkmış ve 103 gol atmıştı.

KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAFLAR: AA / İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hadi yine iyisin sayemizde dünya tanıdı seni.yine Fenerbahçem in büyüklüğü
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