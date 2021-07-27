SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. PSV'li Donyell Malen, Dortmund'da

PSV'li Donyell Malen, Dortmund'da

27.07.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSV Eindhovenlı futbolcu Donyell Malen, Borussia Dortmund'a transfer oldu.

PSV'li Donyell Malen, Dortmund'da

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, PSV Eindhoven'da forma giyen Donyell Malen'i kadrosuna kattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık resmi sözleşme imzalandığı açıklandı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, yıldız oyuncusu Jadon Sancho'yu 85 milyon avro karşılığında Manchester United'a yollayan Borussia Dortmund, Malen için kasasından 34 milyon euro çıkaracak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında yarın karşılaşacağı PSV Eindhoven'da Donyell Malen, 116 maçta 55 kez ağları sarstı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!
PARTNERPareolu önlem!Pareolu önlem!
İşte Badou Ndiaye'nin yeni takımıİşte Badou Ndiaye'nin yeni takımı
Anahtar Kelimeler:
transfer Borussia Dortmund
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Boupendza ile anlaşma tamam!

Boupendza ile anlaşma tamam!

Yeni transfer İstanbul'da

Yeni transfer İstanbul'da

Messi'nin son paylaşımı olay oldu!

Messi'nin son paylaşımı olay oldu!

Galatasaray'dan transfer şov! 10 isim birden

Galatasaray'dan transfer şov! 10 isim birden

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Olay imza töreni! İsmail Köybaşı buz kesti

Olay imza töreni! İsmail Köybaşı buz kesti

Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor

Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.