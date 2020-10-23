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PTT müdüründen Kaymakam Deniz Pişkin’e ziyaret

KASTAMONU HABERLERİ  | 23.10.2020 18:21 | Son Güncelleme

Kuruluş yıldönümünde Tosya PTT Müdürü Vedat Ser, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’i makamında ziyaret etti.PTT Teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Tosya PTT Müdürü makam ziyaretinde bulundu.

PTT müdüründen Kaymakam Deniz Pişkin’e ziyaret

Kuruluş yıldönümünde Tosya PTT Müdürü Vedat Ser, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’i makamında ziyaret etti.
PTT Teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Tosya PTT Müdürü makam ziyaretinde bulundu. Kaymakam Deniz Pişkin’i makamında ziyaret eden Tosya PTT Müdürü günün anısına çiçek takdim ederek bilgilendirmelerde bulundu. PTT Teşkilatının kuruluş yıldönümünü tebrik eden Kaymakam Deniz Pişkin yaptığı açıklamada, “Kurulduğu günden beri ülke genelinde önemli görevler yürütmüş, gelişen süreç içerisinde kendisini yenilemeyi, geliştirmeyi ve serbest piyasa ekonomisinde mücadele edebilecek konuma gelmeyi başarmış PTT teşkilatımızın, 180.kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, Tosya PTT Müdürümüz Vedat Sert ve kurum memurlarından Elif Çakır’a, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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