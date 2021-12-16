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PTT'den "Antika Sobalar" konulu anma pulu

16.12.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT'den "Antika Sobalar" konulu anma pulu

PTT AŞ, "Antika Sobalar" konulu anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ısınmanın en zarif hali olan antika sobalardan Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonunda yer alan L.C. Hardtmuth yapımı soba görseline yer verilerek hazırlanan ek değerli "Antika Sobalar" konulu anma pulu ile Milli Saraylar Müzesi'nde yer alan 19. Yüzyıl İsveç menşeli çini sobalar ve Harbiye Müzesi'nde sergilenen çini soba görsellerine yer verilerek hazırlanan ilk gün zarfı tedavüle çıkarıldı.

"Antika Sobalar" konulu 4 lira 10 kuruş bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 6,5 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait "www.filateli.gov.tr" web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde, "Antika Sobalar 16.12.2021 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

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