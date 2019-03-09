PUBG Erangel haritası için açıklama geldi

PUBG‘nin eski hartalarından olan Erangel için Reddit üzerinde görseller paylaşılmıştı. Bu görsellerde Erangel haritasının yenilendiği ve bir takım iyileştirmelerin yapıldığı açıkça görünüyordu. Bunu paylaşan kişi Erangel haritasının yakında güncelleneceğini de müjdelemişti.

Bu dedikoduların ortaya çıkmasının ardından PUBG ekibi Erangel haritası için açıklama yaptı. PUBG ekibi böyle bir yenileme üzerinde çalıştıklarını ancak sızdırılan görselin haritanın son halini yansıtmadığını belirtti.

PUBG Erangel haritası için yapılan açıklama

“Sızan harita görselini bir çoğunuz görmüş olabilirsiniz; Erangel başta olmak üzere haritalarımızdaki ganimetleri dengelemek ve haritaları iyileştirmek adına çalışıyoruz. Fazladan eklediğimiz yerleşim yerleri, test ettiğimiz yöntemlerden sadece biri ve kesinlikle TEK yolu değil. Ganimet dengesinin oyunumuz için ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve aynı zamanda harita boyutunun da önemli olduğunu biliyoruz, dolayısıyla iyileştirmeler tamamlandıktan sonra deneyimin iyi hissettirmesi adına sıkı bir çalışma halindeyiz. Erangel’deki değişiklikleri yakın zamanda test etmeye başlayacağız ve ilerleyen haftalarda planlarımızı sizlerle paylaşacağız.