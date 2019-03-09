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PUBG Erangel haritası için açıklama geldi

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TEKNOLOJİ  | 09.03.2019 11:12 | Son Güncelleme

PUBG ekibi sızan yeni Erangel haritasının bir konsept olduğunu daha da iyileştirmelerin yapılacağını belirtiyor. İşte PUBG ekibinin açıklaması.

PUBG Erangel haritası için açıklama geldi

PUBG‘nin eski hartalarından olan Erangel için Reddit üzerinde görseller paylaşılmıştı. Bu görsellerde Erangel haritasının yenilendiği ve bir takım iyileştirmelerin yapıldığı açıkça görünüyordu. Bunu paylaşan kişi Erangel haritasının yakında güncelleneceğini de müjdelemişti.

Bu dedikoduların ortaya çıkmasının ardından PUBG ekibi Erangel haritası için açıklama yaptı. PUBG ekibi böyle bir yenileme üzerinde çalıştıklarını ancak sızdırılan görselin haritanın son halini yansıtmadığını belirtti.

PUBG Erangel haritası için yapılan açıklama

“Sızan harita görselini bir çoğunuz görmüş olabilirsiniz; Erangel başta olmak üzere haritalarımızdaki ganimetleri dengelemek ve haritaları iyileştirmek adına çalışıyoruz. Fazladan eklediğimiz yerleşim yerleri, test ettiğimiz yöntemlerden sadece biri ve kesinlikle TEK yolu değil. Ganimet dengesinin oyunumuz için ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve aynı zamanda harita boyutunun da önemli olduğunu biliyoruz, dolayısıyla iyileştirmeler tamamlandıktan sonra deneyimin iyi hissettirmesi adına sıkı bir çalışma halindeyiz. Erangel’deki değişiklikleri yakın zamanda test etmeye başlayacağız ve ilerleyen haftalarda planlarımızı sizlerle paylaşacağız.

Sızan görsellerin sadece bir ekran görüntüsü olduğunu ve nadir bir şekilde üzerinde çalışılan planın tamamını temsil ettiğini aklınızdan çıkartmayın. Görselin tamamını görmeniz ve takımın esas haritamızı yenileme sürecindeki sıkı çalışmasını deneyimlemeniz için çok heyecanlıyız. Daha heyecanlı olduğumuz kısım ise bu iyileştirmeyi sizlerle test etmek olacak. Erangel’i PUBG dünyasında ilk çıktığı gün gibi heyecanlı ve eğlenceli yapabilmemiz için geri dönüşleriniz ise bizler için çok önemli olacak.

Teşekkürler ve daha fazlası için takipte kalın!

–PUBG Takımı”

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Anahtar Kelimeler:
PUBG Erengel

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