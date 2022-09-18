Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Diyarbakır'ı objektifine yansıttı

DİYARBAKIR (AA) - Pulitzer ödülünü 2 kez alan dünyaca ünlü fotoğrafçı 41 yaşındaki Ürdünlü Muhammed Muheisen, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesini fotoğrafladı.

Kayapınar'da Kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen "Uluslararası Çağrılı Fotoğraf Günleri" kapsamında kente gelen fotoğraf sanatçıları ve gazeteciler arasında 2 kez Pulitzer Ödülü alan, çok sayıda uluslararası ödülün sahibi, National Geographic global fotoğrafçısı Muhammed Muheisen de yer aldı.

İlçenin kültürel ve doğal güzelliklerini çektiği fotoğraflara yansıtan Muheisen, AA muhabirine İngilizce yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünya çapında çektiği fotoğraflar arasında Kayapınar ilçesinin fotoğraflarına da yer vereceğini ifade eden Muheisen, 5 günlük bir program için kentte bulunduğunu, gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu söyledi.

- "Çok güzel bir şehir"

Çok güzel vakit geçirdiğini ve kentin fotoğraflarını çektiğini ifade eden Muheisen, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğimde karşılaştığım resim beni şaşırttı. Çok sıcakkanlı insanlar. Çok güzel bir şehir. Çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Döner dönmez dostlarımla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü buraya gelmeden bunu anlamak mümkün değil. Ben de bunu tecrübe ettiğim için çok mutluyum."

Program kapsamında arkadaşlarıyla ilçeyi gezme ve görme fırsatı yakaladığını belirten Muheisen, kente yine gelmeyi planladığını ifade etti.

Muheisen, yemeklerin de çok lezzetli olduğunu anlatarak, "Diyarbakır'da kültür, tarih ve modernlik bir arada. Bir sokakta tarih ve kültürle karşılaşırken başka bir sokağa geçtiğinizde çok modern bir şehir karşınıza çıkıyor. Burada tarihi, kültürü ve moderniteyi aynı anda yaşayabiliyorsunuz." dedi.

Kentin birçok Avrupa ülkesiyle yarışacak potansiyele sahip olduğunu dile getiren Muheisen, Kayapınar Belediyesi tarafından kente davet edilmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Muheisen, daha önce gelmemenin üzüntüsünü yaşadığını anlatarak, Diyarbakır'ı yeniden ziyaret edeceğini ve daha uzun süre kentte kalacağını kaydetti.

