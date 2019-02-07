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Puma’nın akıllı spor ayakkabısı Fit Intelligence (Fi) yolda

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 07.02.2019 09:13 | Son Güncelleme

Spor yapacak kadar istekli, ama ayakkabılarınızı eğilip bağlayamayacak kadar tembel misiniz? Hiç dert değil, firmanın size bir çözümü var. Şaka bir yana, Puma’nın yeni ürettiği spor ayakkabısı, yoğun şehir yaşantısında sizi bir parça daha hızlandırılabilir.

Puma’nın akıllı spor ayakkabısı Fit Intelligence (Fi) yolda

Puma, 2020 yılında yeni ayakkabı modeliyle spor tutkunlarının karşısına çıkacak. Fi teknolojisi olarak adlandırılan bir teknolojiye sahip olan bu ayakkabı, birkaç dokunuşunuz ile kendini giyime en uygun forma getirebilecek ve böylece en konforlu deneyimi yaşayabileceksiniz.

Ayakkabının ön kısmında dokunmatik bir panel yer alıyor ve bu panelin altında da mikro motorlar, kablolar ve bunları yöneten bir işlemci var. Panele dokunduğunuzda, ayakkabınız ayağınızın şekline göre en sıkı ve konforlu kalıbını belirleyecek. İsterseniz akıllı telefon uygulaması aracılığıyla da ayakkabınızı daha sıkı ya da isteğe göre daha gevşek hale getirebileceksiniz. Ve evet, elektronik paneli şarj edebilmeniz için ayakkabının yanında çeşitli aparatlar da olacak.

Bu yeni spor ayakkabı, 2020 yılında raflarda olacak. Fiyatının da 330 dolar olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fit Intelligence Puma

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