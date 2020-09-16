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Pursaklar Belediyesi dezenfekte edilmedik yer bırakmıyor

ANKARA HABERLERİ  | 16.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede korona virüsün tespit edildiği evlerde ve apartmanlarda dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.Pursaklar Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Pursaklar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede korona virüsün tespit edildiği evlerde ve apartmanlarda dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.
Pursaklar Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Ekipler tarafından, korona virüs salgınına karşı, ilçede pozitif vaka ve temaslı olduğu tespit edilen kişilerin ev ve apartmanlarında dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başlarken ilk olarak pozitif vakaların çıktığı apartmanlardaki asansörden kapı girişlerine kadar tüm ortak alanları titizlikle ilaçlayarak steril hale getiriyor.

‘‘Canla başla gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’
Pandemiye karşı kapsamlı tedbirler aldıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte ilçemizde pandeminin etkilerini en aza indirmek ve korona virüs kurallarını en etkin biçimde uygulamak üzere yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İlçemizde Covid-19 hastalığının çıktığı evlerin ve apartmanların tamamına müdahale ediyoruz. Hemşehrilerimizi bilgilendirmek için de binaların kapılarına uyarı yazıları asıyoruz. Vatandaşlarımızın virüsten olabildiğince uzak durabilmeleri için gayret gösteriyoruz. Gerek sahadaki mevcut personelimize, gerekse ekiplerimize canla başla gece gündüz demeden çalıştıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ayrıca korona virüsle mücadelede alınacak tedbirler ve kişisel hijyen konusunda da vatandaşlar bilgilendiriliyor.

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