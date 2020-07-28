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Pursaklar Belediyesi’nden kaliteli hizmette teknolojik adım

ANKARA HABERLERİ  | 28.07.2020 11:57 | Son Güncelleme

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Pursaklar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi’ne geçiş yaptı.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Pursaklar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi’ne geçiş yaptı. Vatandaşa hizmet odaklı, yerel yönetim anlayışına uygun olarak İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen E-Belediye uygulaması personel eğitimi tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı.
Vatandaşlara dönük hizmet süreçleri bir tıkla halledilebilir duruma gelirken Pursaklar Belediyesi ile kamu kurumları arasında da anlık veri paylaşımı yapılabilecek. İçişleri Bakanlığınca başlatılan projeyle, tüm kamu kuruluşları ve belediyelerin tek veri tabanında ortak bir altyapıda, kesintisiz yazışma yapabilmesi, zaman ve mekandan bağımsız hizmet sunabilmesi, standart yazılımlarla tüm işlemlerini elektronik ortamda yapılabilmesi ve yerel hizmetleri elektronik ortamda vatandaşa sunulabilecek. Tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunulan İçişleri Bakanlığı e-Belediye Bilgi sistemi ile tüm iş ve işlemler elektronik ortamda yapılarak, yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulması amaçlanmakta. Sistemle vatandaş odaklı yerel yönetim yapısı oluşturularak yerel yönetim hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli şekilde yararlanılması amaçlanıyor.

‘‘Belediyemize kurumsal anlamda ivme kazandırıyor, ekonomik anlamda tasarruf sağlıyoruz’’
Vatandaşa zamandan, mekandan bağımsız hizmet sunma imkanı sağlanacağını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Belediyemizin, İçişleri Bakanlığı E-Belediye Bilgi Sistemi projesine geçmesiyle ilçemize ve vatandaşlarımıza sunacağımız hizmetin kalitesini artırıyoruz. Çağımızın kullanılabilir teknolojik araçlarını tercih ederek, belediyemize hem kurumsal anlamda ivme kazandırıyor, hem de ekonomik anlamda tasarruflar gerçekleştiriyoruz. 11.Kalkınma Planında yer alan bu projede İçişleri Bakanlığımıza tam destek veriyoruz. E-Belediyecilik sisteminin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Dijital dönüşümünün yerel ayağı olan İçişleri Bakanlığı E-Belediye projesi bünyesinde başlıca kullanıma açılan entegrasyonlar: Adres Kayıt Sistemi(Adres Bilgisi), Gelir İdaresi Başkanlığı(Mükellefiyet Bilgisi), Türkiye İş Kurumu(İşsizlik Bilgileri), Türkiye Noterler Birliği(Asbis-Araç Bilgisi Sorgusu), Kimlik Paylaşım Sistemi (Aile Nüfus Bilgileri), Yüksek Öğretim Kurumu(Öğrenci Bilgisi)i Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı(Tarım Geliri Bilgileri),Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü(Tapu Bilgileri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü( Yardım Bilgi Bankası Sorgulamaları)

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