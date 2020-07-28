Pursaklar Belediyesi’nden kaliteli hizmette teknolojik adım

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Pursaklar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi’ne geçiş yaptı. Vatandaşa hizmet odaklı, yerel yönetim anlayışına uygun olarak İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen E-Belediye uygulaması personel eğitimi tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı.

Vatandaşlara dönük hizmet süreçleri bir tıkla halledilebilir duruma gelirken Pursaklar Belediyesi ile kamu kurumları arasında da anlık veri paylaşımı yapılabilecek. İçişleri Bakanlığınca başlatılan projeyle, tüm kamu kuruluşları ve belediyelerin tek veri tabanında ortak bir altyapıda, kesintisiz yazışma yapabilmesi, zaman ve mekandan bağımsız hizmet sunabilmesi, standart yazılımlarla tüm işlemlerini elektronik ortamda yapılabilmesi ve yerel hizmetleri elektronik ortamda vatandaşa sunulabilecek. Tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunulan İçişleri Bakanlığı e-Belediye Bilgi sistemi ile tüm iş ve işlemler elektronik ortamda yapılarak, yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulması amaçlanmakta. Sistemle vatandaş odaklı yerel yönetim yapısı oluşturularak yerel yönetim hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli şekilde yararlanılması amaçlanıyor.