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Pursaklar’da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

ANKARA HABERLERİ  | 16.07.2020 12:04 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma gecesi düzenledi.Korona virüs önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen anma programına başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, İlçe Müftüsü Nizamettin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Pursaklar Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma gecesi düzenledi.
Korona virüs önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen anma programına başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, İlçe Müftüsü Nizamettin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Pandemi nedeniyle anma etkinliklerine katılamayan vatandaşlar ise, Pursaklar Belediyesi resmi YouTube hesabı ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden online yayınla programı izleme imkanı buldu.
Kutlama alanı sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenirken, alana girişlerde el dezenfektanı kullanıldı ve ateş ölçümü yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına göre birer metre aralıkla yerleştirilen sandalyelere belediye tarafından şehit aileleri ve gaziler için Türk Bayrağı bırakıldı. Belediye binası önündeki anma töreni, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim okunarak 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Darbe girişimine karşı kahramanlık destanının yazıldığı günde sahneye çıkan Talha Bora Öge ve Hayati İnanç’ın konferanslarının ardından Ahmet Şafak müzik dinletisi ile yüreklere dokundu.

‘‘Aziz milletimiz canı pahasına devletine, geleceğine, demokrasisine ve egemenliğine sahip çıkmıştır’’
Türk halkının egemenliğine, bağımsızlığına ve demokrasisine yönelik hain darbe girişimini gerek tankların önüne yatarak, gerek göğsünü kurşunlara siper ederek kahramanca durdurduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hain darbe girişimine karşı duran aziz milletimiz canı pahasına ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Tarihinde baskı ve boyunduruğu hiçbir şekilde kabul etmeyen, vatanı için ölümü göze alan bu milletin evlatları, ülkesine karşı yapılan bu darbe girişimini önlemek için canını ortaya koymaktan çekinmemiştir. En aziz varlıkları olan canlarını 15 Temmuz gecesi hiçe sayarak şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

‘‘Bu ülkenin bağrında daha nice Ömer Halisdemirler olduğunu hiç kimse aklından çıkarmasın’’
Şehitlik mertebesinin önemine vurgu yapan Kaymakam Mehmet Yıldız ise, ‘‘Bizi düşmanlara karşı üstün kılan en mühim esaslardan birisi ’ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim’ inancıdır. Tüm dünya bilmelidir ki vatanın bekasına ve demokrasisine kast etmek isteyecek birileri varsa bu ülkenin bağrında daha nice Ömer Halisdemirler olduğunu hiç aklından çıkarmasın. Canlarını vatana siper eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum’’ dedi.

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