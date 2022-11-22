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Pursaklar’da özel gereksinimli gençler eğlenerek öğreniyor

22.11.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından hizmet veren Engelliler Sosyal Tesisinde özel gereksinimli bireylere yönelik eğitici etkinlikler düzenlendi.

Pursaklar Belediyesi Engelliler özel gereksinimli bireylerin gelişimlerine katkıda bulunmak ve el becerilerinin gelişmesine olanak sağlamak için Engeliler Sosyal Tesislerinde, gerçekleştirmiş olduğu çeşitli etkinlikler düzenledi.Sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği tesislerde, özel gereksinimli gençler, uzman eğitmenler eşliğinde bir yandan el becerilerini geliştirirken, bir yandan da birbirinden değerli ürünler ortaya çıkarıyor.

‘‘ÖZEL GEREKSİNİMLİ KARDEŞLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARA AYRI BİR ÖZEN GÖSTERİYORUZ’’

Özel gereksinimli bireylerin gelişimine katkı da bulunmak için Engelliler Sosyal Tesisinde birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Özel gereksinimli kardeşlerimize yönelik çalışmalara ayrı bir özen gösteriyoruz. Onların yaşamını kolaylaştırmak için eğitici, öğretici birçok hizmet ağını hizmetlerine sunmak için çalışmalar yürütüyoruz. Engelliler Sosyal Tesisinde yapmış olduğumuz etkinliklerle enerjilerini atma imkânı sunarken, el becerilerini ve kaba motor becerilerini de geliştiriyorlar. Özel gereksinimli gençlerimizin yapmış oldukları ürünler sonucunda da özgüvenlerinin katlanarak artmasını sağlıyoruz" dedi.

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