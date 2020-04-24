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Pursaklar’ın balkonlarında bayram coşkusu

ANKARA HABERLERİ  | 24.04.2020 12:05 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı‘nın 100.

Pursaklar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı‘nın 100. yılında virüs nedeni ile evlerinde kalan çocuklara moral vermek için üstü açık otobüsle muhteşem bir konser dizisi düzenledi.
Pursaklar halkı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında 23 Nisan coşkusunu balkonlardan yaşadı. Korona virüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşlara moral vermek için otobüs ile mahalle mahalle gezen Pursaklar Belediyesi, gün boyu girilmedik cadde ve sokak bırakmayarak hemşehrilerine ‘‘balkon konseri’’ verdi. Vatandaşların balkonlarından Türk bayrakları ile eşlik ettiği konserlerde Pursaklar’ın sokakları bayram yerine döndü.
Korona virüs tedbirleri kapsamından evlerinde kalan vatandaşların sanatçı Hüseyin Kağıt’ın seslendirdiği şarkılarla moral bulduğu konser yoğun ilgi gördü. Ayrıca üstü açık otobüslerde, evlerinin camlarından ve balkonlarından bakan çocukları sevince boğan maskotlar da gösterileriyle 23 Nisan’a ayrı bir renk kattı.

‘‘Şenlik otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu çocuklarımıza balkonlardan yaşatıyoruz’’
23 Nisan otobüsü üzerinden vatandaşları selamlayan Başkan Ertuğrul Çetin, ‘‘Korona virüs salgını nedeniyle buruk bir 23 Nisan geçiriyoruz. Korona virüs ile mücadelenin devam ettiği bu süreçte çocuklarımız evden çıkamadığı için yeterince kutlama yapamıyoruz. Şenlik otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu çocuklarımıza balkonlardan yaşatıyoruz. Mini konserlerle ve maskotlar eşliğinde cadde cadde, sokak sokak gezerek çocuklarımıza evlerinden bu bayramın coşkusunu yaşatabilmek için böyle güzel bir etkinlik düzenledik. Önümüzdeki senelerde çocuklarımızla birlikte bu bayramı sokaklarda daha coşkulu ve daha heyecanlı kutlayacağız. Tüm çocuklarımıza rahat ve huzur içinde yaşayacakları mutlu yarınlar diliyorum" dedi.
Sanatçı Hüseyin Kağıt’ın seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar büyük bir coşku yaşadı. Bayram coşkusunu evlerine taşıyan konserlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe sakinleri, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkür etti. Üstü açık otobüste gerçekleştirilen maskot gösterileri ve mini konserler sırasında Başkan Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcıları, evlerinden alkışları ile destek olan ailelere ve çocuklara Türk bayrakları hediye etti.

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