Mynet Trend

'Put Adam' kitabına soruşturma ve toplatma kararı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.08.2019 16:38 | Son Güncelleme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, içeriğinde Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğu gerekçesiyle "Put Adam" isimli kitabı piyasaya süren yayınevi yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. Ayrıca, savcılık kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına da karar verdi.

'Put Adam' kitabına soruşturma ve toplatma kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, yazarı belli olmayan "Put Adam" isimli kitapta Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğunu belirledi.

Savcılık bu kapsamda, kitabı yayınlayan yayınevi yetkilileri hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, adı geçen kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA

PARTNER Bu besinler güzelleştiriyor Bu besinler güzelleştiriyor
Camide büyük ahlaksızlık! Cezaevine gönderildiCamide büyük ahlaksızlık! Cezaevine gönderildi
Korkunç olay! 2,5 yaşındaki çocuk 4. kattan beton zemine düştüKorkunç olay! 2,5 yaşındaki çocuk 4. kattan beton zemine düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atatürk put adam

En Çok Okunan Trend Haberler

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı!

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı!

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Olay yaratan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

Olay yaratan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

Silivri'de hayrete düşüren görüntü

Silivri'de hayrete düşüren görüntü

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
YAV ARKADAS ULKE NE HALDE MILLETIN DERDINE BAK YA ADAM ÖLMÜŞ GITMIŞ IYISIYLE KOTUSUYLE HERKES HESABINI ALLAHA VERECEK KIŞILERE TAKILA TAKILA KENDIMIZI UNUTTUK YAZIK BIZE YAZIK
Böyle savcılar kaldımı tebrikler
BUNA COK SASIRDIM. ULU ONDERIMIZI YOK SAYAN BIR ZIHNIYETIN BU DURUMU DIKKATE ALIP ICRAAT YAPILMASI SASIRTICI
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tehlikeli yolculuk! Gören şaştı kaldı

Tehlikeli yolculuk! Gören şaştı kaldı

Jiletle işkence görmüştü! İşte yeni yuvası

Jiletle işkence görmüştü! İşte yeni yuvası

Samsun'da camide büyük ahlaksızlık! Cezaevine gönderildi

Camide büyük ahlaksızlık! Cezaevine gönderildi

Antalya'da 2,5 yaşındaki çocuk 4. kattan beton zemine düştü

Korkunç olay! 2,5 yaşındaki çocuk 4. kattan beton zemine düştü

İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Trafik kilit

İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Trafik kilit

Hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı

Marketin veresiye defterini satın aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.