Putin, FIFA eski Başkanı Blatter ile görüştü

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Petkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile FIFA eski Başkanı Sepp Blatter’in Kremlin’de bir araya geldiğini bildirdi. Dmitri Petkov görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermedi. 2 Aralık 2010 tarihinde 2018 Dünya Kupası’nın hangi ülkede düzenleneceğine dair toplantı yapılmış ve toplantı sonrası Rusya’da karar kılınmıştı. FIFA eski başkanı Sepp Blatter, organizasyonun düzenleneceği ülkelerin karar verilmesi sürecinde ülkelerden rüşvet almakla suçlanıyor.
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