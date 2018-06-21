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Putin, FIFA eski Başkanı Blatter ile görüştü

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.06.2018 14:11 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, FIFA eski başkanı Sepp Blatter ile Kremlin’de özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Putin, FIFA eski Başkanı Blatter ile görüştü

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Petkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile FIFA eski Başkanı Sepp Blatter’in Kremlin’de bir araya geldiğini bildirdi. Dmitri Petkov görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermedi. 2 Aralık 2010 tarihinde 2018 Dünya Kupası’nın hangi ülkede düzenleneceğine dair toplantı yapılmış ve toplantı sonrası Rusya’da karar kılınmıştı. FIFA eski başkanı Sepp Blatter, organizasyonun düzenleneceği ülkelerin karar verilmesi sürecinde ülkelerden rüşvet almakla suçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
vladimir putin sepp blatter fifa Kremlin

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