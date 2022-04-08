Putin’in gizli kızı olduğu iddia edilen Luiza Krivonogikh'nın lüks evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Rusya askerlerinin Vladimir Putin’in evmriyle Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra Batılı devletler peşi sıra Rus oligarklar için yaptırım uygulamaya başladı. Son olarak dünya manşetlerinde Putin’in iki kızı Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova ile Lavrov'un kızı Yekaterina Sergeyevna Vinokurova hakkında seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma kararı verildi. Amerika Birleşik Devletleri’nin ardındna İngiltere’nin açıkladığı kararlar Putin’in Svetlana Krivonogikh’in kızı olduğu iddia edilen Luiza Krivonogikh’ı etkilemedi. 19 yaşındaki Luiza Krivonogikh’ın St. Petersburg’taki lüks evi ortaya çıktı.

KİRA ÜCERETİ: AYLIK 10 BİN DOLAR

Rusya’nın en ünlü bankalarından Rossiyaa Bank’ın hissedarı ve milyarder olan 45 yaşındaki Svetlana Krivonogikh’in kızı olduğu iddia edilen Luiza Krivonogikh’nın St. Petersburg’ta aylığı 10 bin dolar olan bir evde kaldığı belirtildi.

Gayrimenkul şirketi Engel & Volkers’ın paylaştığı fotoğraf ve görüntülerde Putin’in gizli kızının evindeki altın ve lüks detaylar gözlerinden kaçmadı. 447 metrekare olan ve değerinin 2 milyon doları aştığı kaydedilen ev, Rusya medyasında St. Petersburg’un en özel komplekslerinden biri olarak isimlendiriliyor.

İki katlı çatı dubleksinin Neva Nehri’ni gören manzarası ve 1990’lı yılları anımsatan tasarımı görenleri kendisine hayran bıraktı.



