Rus oligark Mikhail Fridman, yaptırımlara isyan etti! Milyar doları var ama yemeğe gidecek parayı bulamıyor

Amerika ve Batı ülkeleri, 24 Şubat’ta Rus lideri Vladimir Putin’in emriyle Rus askerlerinin Ukrayna’yı işgali üzerine bir dizi yaptırım uyguladı. Ülkeler ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisi olduğu düşünülen Rus milyarlerin mal varlığının kullanımını durdurdu. Banka hesaplarına erişim kesilirken Rus oligarkların gayrimenkullerine, mega yatlarına ve lüks arabalarına el konuldu. Yaptırımların hedefine Rusya'nın en büyük özel bankası Alfa Bank'ın kurucusu Mikhail Fridman da yerleşti. Fridman, 15 Mart'ta hükümet tarafından yaptırıma tabi tutulduğunu ve fillen ev hapsinde olduğunu söyledi. Fridman, “İngiltere'deki yetkililer taksiye binip yiyecek alabilmem için bana belirli bir miktar vermeli” diyere uygulanan yaptırımlara isyan etti.

“RUSYA’YA DÖNMEK ZORUNDA KALACAKLAR”

8 yılı aşkın bir süredir Londra’da yaşadığını ifade eden Fridman’ın banka ve kredi kartları bloke edildi. Aynı zamanda diğer AB ülkelerine de girişi yasaklandı. İspanyol El Pais gazetesine açıklamalarda bulunan 57 yaşındaki ünlü iş insanı, “Pratik olarak bakıldığında bu yaptırımların verimli olmadığını düşünüyorum. Sekiz yıldır Londra'dayım, İngiltere'ye ve diğer Avrupa ülkelerine milyarlarca dolar yatırım yaptım ve bunun cevabı, her şeye el koyup beni kapı dışarı etmeleri. Yaptırım uygulanan insanlar, kesinlikle sadık olmaktan başka seçeneklerinin olmayacağı ve çalışmaya devam edecekleri Rusya'ya geri dönmek zorunda kalacaklar. Çünkü onlar enerjik, parlak ve yetenekli insanlar, iş kuracak ve istihdam yaratacaklar” diye konuştu.

TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ

CBS televizyonuna verdiği bir röportajda maddi olarak zorluklar yaşadığını dile getiren Fridman, Rus olgiarkları için uygulanan yaptırımları televizyondaki haberlerden öğrendiğini dile getirdi. Fridman, “Masumiyet karinesi ve onun gibi şeylere ne oldu? Bu bazı kim olduğu bilinmeyen bürokratların Rus oligark olduğum için peşin hüküm vermesi sonucunda alınan bir karardır” ifadelerini kullandı.



