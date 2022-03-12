Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Putin’in ağzı açık bırakan inziva evi! Yüksek güvenlik önlemleriyle korunuyor, kimse yaklaşamıyor

Putin’in ağzı açık bırakan inziva evi! Yüksek güvenlik önlemleriyle korunuyor, kimse yaklaşamıyor

12.03.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vladimir Putin'in Rusya'nın Finlandiya sınırına yakın Vyborg Körfezi'ndeki Lodochny adasındaki lüks evi herkesi kendisine hayran bıraktı. Bir zamanlar film seti olarak kullanılan eski malikane Rusya Devlet Başkanı Putin için yeniden onarıldı. Yüksek güvenlik önemleri nedeniyle yakınına yerli halkın bile yaklaşmadığı malikanenin içi bilgisayar ortamında yapılan 3D görüntülerle ortaya konuldu.

Putin’in ağzı açık bırakan inziva evi! Yüksek güvenlik önlemleriyle korunuyor, kimse yaklaşamıyor

Sovyetler Birliği döneminde bir Sherlock Holmes filmi için dizayn edilen malikane, Rusya lideri için restore edildi. Rusya’nın Finlandiye sınırına yakın, yoğun bir şekilde korunan Lodochny Adası’nda yer alan inziva evinin dekorasyonu tamamen altın kaplamalardan oluşuyor. Villa Sellgren adlı mülkün resmi olarak bir arkadaşına ait olmasına rağmen Putin’in yıllık olarak bu bu evde tatillerini geçirdiği iddia ediliyor.

Şaşırtan iddia! Vladimir Putin, Rus jimnastikçi sevgilisini çocuklarıyla birlikte o ülkede saklıyorŞaşırtan iddia! Vladimir Putin, Rus jimnastikçi sevgilisini çocuklarıyla birlikte o ülkede saklıyor

“ERİŞİM YASAKLANDI”

1

Rus Federal Koruma Servisi görevlileri, 1913'te Rus Devrimi'nden önce ünlü Fin mimar Uno Ullberg tarafından inşa edilen Putin'in malikanesine kimsenin yaklaşmasını önlemek için Lodochny adasında görev yapıyor.Rain TV’de yer alan iddiaya göre, 2010’dan sonra orada Putin için bir kulübe inşa etmeye başladılar. Yıkık villanın restore edildiği ve konağa ya devasa bir uzantı eklendiği ya da yakınlarına yeni bir müstakil ev inşa edildiği iddia ediliyor.

2

Yerel halk, adaya önceden erişimin yasaklandığını ve bir helikopter pistinin kurulduğunu söyleyerek şikayette bulundu. Üç millik bir çitle korunan mülkte Putin’in yılda en az bir kez kaldığına inanılıyor. Evde yeraltı spası’nın bir parçası olarak Putin’in baş harfleriyle yazılan bir yüzme havuzu bulunuyor.

3

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı evin çevresinde denizden erişimin engellenebilmesi için radar sistemi bulunuyor. Aynı zamanda evin etrafında bubi tuzakları ve olası bir riske karşı çok sayıda sığınak yer alıyor.

4

Putin’in yasak aşkından olan kızı Luiza Krivonogikh sosyal medyada tepkilerin odağında: Şeytanın kızıPutin’in yasak aşkından olan kızı Luiza Krivonogikh sosyal medyada tepkilerin odağında: Şeytanın kızı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 Mart Cumartesi: TV yayın akışı12 Mart Cumartesi: TV yayın akışı
Kapanacağını duyunca kapısında sıraya girdiler…Kapanacağını duyunca kapısında sıraya girdiler…
Gerdek gecesinde şoku yaşadı! “Gelinliğime idrarını yaptı”Gerdek gecesinde şoku yaşadı! “Gelinliğime idrarını yaptı”
Anahtar Kelimeler:
Finlandiya Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Doğum görüntülerini paylaştı! Sansür uygulamayı unutunca...

Doğum görüntülerini paylaştı! Sansür uygulamayı unutunca...

“İğrenç” diyerek eleştirdiler! Cevabı sert oldu

“İğrenç” diyerek eleştirdiler! Cevabı sert oldu

Bir gören bir daha baktı! Göğüs ucunu bantla...

Bir gören bir daha baktı! Göğüs ucunu bantla...

Tamamen çıplaktı! Örtünmek için komşusunun bayrağını çaldı

Tamamen çıplaktı! Örtünmek için komşusunun bayrağını çaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.