Putin’in ağzı açık bırakan inziva evi! Yüksek güvenlik önlemleriyle korunuyor, kimse yaklaşamıyor

Sovyetler Birliği döneminde bir Sherlock Holmes filmi için dizayn edilen malikane, Rusya lideri için restore edildi. Rusya’nın Finlandiye sınırına yakın, yoğun bir şekilde korunan Lodochny Adası’nda yer alan inziva evinin dekorasyonu tamamen altın kaplamalardan oluşuyor. Villa Sellgren adlı mülkün resmi olarak bir arkadaşına ait olmasına rağmen Putin’in yıllık olarak bu bu evde tatillerini geçirdiği iddia ediliyor.

“ERİŞİM YASAKLANDI”

Rus Federal Koruma Servisi görevlileri, 1913'te Rus Devrimi'nden önce ünlü Fin mimar Uno Ullberg tarafından inşa edilen Putin'in malikanesine kimsenin yaklaşmasını önlemek için Lodochny adasında görev yapıyor.Rain TV’de yer alan iddiaya göre, 2010’dan sonra orada Putin için bir kulübe inşa etmeye başladılar. Yıkık villanın restore edildiği ve konağa ya devasa bir uzantı eklendiği ya da yakınlarına yeni bir müstakil ev inşa edildiği iddia ediliyor.

Yerel halk, adaya önceden erişimin yasaklandığını ve bir helikopter pistinin kurulduğunu söyleyerek şikayette bulundu. Üç millik bir çitle korunan mülkte Putin’in yılda en az bir kez kaldığına inanılıyor. Evde yeraltı spası’nın bir parçası olarak Putin’in baş harfleriyle yazılan bir yüzme havuzu bulunuyor.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı evin çevresinde denizden erişimin engellenebilmesi için radar sistemi bulunuyor. Aynı zamanda evin etrafında bubi tuzakları ve olası bir riske karşı çok sayıda sığınak yer alıyor.



