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  4. Pütürge Belediye Başkanı Sülük'ten Elazığ'daki depremle ilgili açıklama:

Pütürge Belediye Başkanı Sülük'ten Elazığ'daki depremle ilgili açıklama:

MALATYA HABERLERİ  | 24.01.2020 23:29 | Son Güncelleme

"Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok"

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok." dedi.

Sülük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'daki deprem nedeniyle tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçede hasarın olduğunu anlatan Sülük, "Hasar var ama çok şükür can kaybımız yok. Deprem yaşadık, büyük bir deprem yaşadık, hasarlı binalarımız var, yıkılan binalarımız da var ama sabahı bekleyeceğiz. AFAD, Kızılay gibi tüm kurumlarımızla seferber olduk. Tüm vatandaşlarımızı okullarda ve çadırlarda topluyoruz. Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok." diye konuştu.

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