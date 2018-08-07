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Pyunik 0 - 0 Maccabi Tel Aviv

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 07.08.2018 22:24 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Pyunik ile Maccabi Tel Aviv 0-0 berabere kaldı.

Pyunik 0 - 0 Maccabi Tel Aviv

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunun 3. ön eleme turu, bugün oynanan tek karşılaşmayla başladı.

Vazgen Sargsyan Hanrapetakan Stadı'nda oynanan mücadelede Ermenistan temsilcisi Pyunik, konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile 0-0 berabere kaldı.

Turnuvanın 3. ön eleme turu ilk ayağı, 9 Ağustos Perşembe günü oynanacak 35 maçla sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Pyunik maccabi tel aviv

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