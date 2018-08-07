Pyunik 0 - 0 Maccabi Tel Aviv

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunun 3. ön eleme turu, bugün oynanan tek karşılaşmayla başladı.
Vazgen Sargsyan Hanrapetakan Stadı'nda oynanan mücadelede Ermenistan temsilcisi Pyunik, konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile 0-0 berabere kaldı.
Turnuvanın 3. ön eleme turu ilk ayağı, 9 Ağustos Perşembe günü oynanacak 35 maçla sona erecek.
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