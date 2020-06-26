QNB Finansbank Dijital Köprü Projesi ile e-Dönüşüm hizmeti sunmayı sürdürecek

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, 1 Temmuz’da başlayacak yeni dönemde de Dijital Köprü Projesi ile işletmelere e-dönüşüm hizmetlerini 2022 yılına kadar ücretsiz sunmaya devam edecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank’ın 2019 Eylül ayında e-Dönüşüm kapsamında başlattığı, şirketlere 2022’ye kadar ücretsiz e-Dönüşüm’e giriş ve uygulama hizmeti verilen Dijital Köprü Projesi’ne şimdiye kadar 35 binden fazla işletme başvurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Tüzel Dijital Dönüşüm Direktörü Okay Yıldırım, 1 Temmuz 2020 itibarıyla e-Fatura mükellefiyetinde ciro kriterinin 5 milyon TL’ye inmesi, e-İrsaliye’nin 25 milyon TL’nin üzerinde cirosu olan tüm firmalar için zorunlu hale gelecek olması gibi düzenlemeler ile e-Dönüşüm mükellefi firma sayısının iki katına çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Yıldırım, şu an e-Fatura mükellefi şirket sayısının 200 binlerde olduğunu ifade ederek, 1 Temmuz’dan sonra bu sayının 400 binleri bulacağının öngörüldüğünü aktardı.

Yayınlanan yeni tebliğler ile kapsamı daha da genişleyen e-Dönüşüm ürünlerinin maliyetinin yüksek olmasının, birçok firmanın bu hizmetleri birer zorunluluk olarak nitelendirmesine neden olduğunu belirten Yıldırım, “Küçük ölçekli şirketlerde yıllık 3-4 bin TL’lerde seyreden, büyük ölçekli firmalarda yılda ortalama 100 bin TL seviyelerine kadar çıkan maliyetlerin tümünü 2022’ye kadar Dijital Köprü ile karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.