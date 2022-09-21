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QNB Finansbank'tan yeni ihtiyaç kredisi

21.09.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

QNB Finansbank'tan yeni ihtiyaç kredisi

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank'a diğer bankalardaki borçlarını taşıyacak müşteriler, özel olarak sunulan borç transferi kredisinden de faydalanabiliyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, diğer bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi borcunun tamamı transfer edilirken, kredi kartı borçları için kısmi ödeme de yapılabiliyor.

Müşteriler, şubelere gitmeye gerek olmadan QNB Mobil, İnternet Şube, www.qnbfinansbank.com adresinden başvuru yaparak ya da 0850 222 0 900 numaralı QNB Finansbank Çağrı Merkezi hattını arayarak fırsattan yararlanabilecek.

QNB Finansbank müşterisi olmayan kullanıcılar da www.qnbfinansbank.com linki üzerinden, QNB Mobil’den, 0850 222 0 900 numaralı QNB Finansbank Çağrı Merkezi hattını arayarak ya da QNB Finansbank şubelerini ziyaret ederek başvurabilecek.

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