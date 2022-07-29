QNB Finansbank'tan yılın ilk yarısında 7,6 milyar liralık net dönem kârı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank'ın 2022 yılının ilk altı aylık döneminde net dönem kârı 7 milyar 616 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank açıklamasına göre, banka, 2022’nin ilk altı aylık dönemini reel sektörü destekleyen, sürdürülebilirlik alanında sektörü öncü olan projeler ve dijital çözümlerle tanıştıran atılımları ve istikrarlı bir büyüme ile geride bıraktı.

30 Haziran tarihi itibarıyla, QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 34 artarak 496 milyar 88 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, net krediler yüzde 39 artış kaydederek 279 milyar 969 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 39 artarak 296 milyar 361 milyon TL’ye yükseldi.

Bankanın 2022 yılının ilk altı aylık döneminde net dönem kârı 7 milyar 616 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, banka olarak 2022 yılının ikinci yarısında da reel sektörü güçlendirmek ve sürdürülebilir bir dünya hedefine katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

