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Qua Granite, Coverings Fuarı'na katılıyor

02.04.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Qua Granite, Coverings Fuarı'na katılıyor

İSTANBUL (AA) - Qua Granite, 5-8 Nisan'da Las Vegas'ta düzenlenecek Amerika Birleşik Devletleri’nin seramik fuarlarından Coverings'te yer alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Qua Granite, sektör profesyonellerini buluşturacak ve küresel pazar trendlerine yön verecek olan Coverings 2022'ye özel olarak hazırlandı.

Yenilikçi koleksiyonlara ev sahipliği yapacak olan fuarda Qua Granite, C11005 numaralı standında 30x60, 60x60 ve 60x120 santimetrelik ürünleri ile 20 milimetre ürünlerinin yer aldığı özel stant konsepti ile farklı desen ve renk teknolojisiyle oluşturduğu tasarımlarını ve teknik granit ürünlerini profesyonellere sunacak.

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